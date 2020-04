Fred le filleul décède d’un coronavirus

Fred le filleul est décédé après sa bataille contre le coronavirus.

Le rappeur du Bronx, 35 ans, a révélé son diagnostic pour la première fois plus tôt ce mois-ci. Il a été placé sous un ventilateur et montrait des signes d’amélioration, mais sa santé s’est détériorée ces derniers jours avant de succomber à la maladie mortelle.

Le dernier post Instagram de Fred était une photo de lui à l’hôpital avec un masque à oxygène du 6 avril. “Je suis ici avec cette merde de Corvus 19! Veuillez me garder dans toutes vos prières !!!! «#Godisgreat», a-t-il écrit.

Dans une récente interview, son épouse LeeAnn Jemmott a exprimé son inquiétude après avoir été informé par un médecin que son mari pourrait ne pas y arriver. “C’était juste comme – il est parti et il va mourir, c’est tout”, a-t-elle dit au Bronx’s News 12. “Je ne sais même pas comment je me sentais, je sentais juste que j’allais mourir.”

Fred a été une figure éminente du rap new-yorkais pendant plus d’une décennie. L’ancien XXL Freshman, qui a collaboré avec Diddy, Meek Mill et Pusha-T, a sorti deux projets cette année: son effort solo Payback and Training Day, un album commun avec Jay Pharoah.

Mais il était plus qu’un simple rappeur. Il était également père de deux jeunes filles. “Nous avons besoin de lui comme s’il était notre force, il est notre bonne humeur, notre positivité”, a expliqué sa femme.

À la suite de sa mort, des amis comme Nas, French Montana et Fat Joe lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. “Que Dieu ait pitié de son âme car il était un homme bon, un père de famille aussi fidèle que possible”, a déclaré Fat Joe. “Je prie pour que vous, avec PUN et les gars, leur disiez que nous avons un enfer ici dans le monde.”