Friendly Fires reviendra à Mexico pour organiser une danse sur la Plaza Condesa

Il semble que les diaporamas de la capitale de la Couronne de Guadalajara 2020 ne s’arrêtent pas, d’abord c’était Death Cab For Cutie au Metropólitan Theatre puis Little Dragon sur la Plaza Condesa, mais maintenant l’un des groupes que beaucoup attendaient depuis longtemps reviendra dans le CDMX commence à danser avec son dance punk caractéristique. Bien sûr, nous parlons de Friendly Fires, Après l’énorme spectacle et danse qu’ils ont donné dans l’édition 2018 de Crown Capital, où ils ont applaudi le public mexicain quand ils nous ont donné un concert explosif, ils sont revenus deux ans après cette présentation.

La date pour voir le groupe britannique sera le 15 mai au bâtiment de la rue Juan Escutia. Ed Macfarlane, Jack Savidge et Edd Gibson nous rendront visite pour faire une énorme tournée à travers toute leur discographie, où nous sommes sûrs que de vrais rolones sonneront qui nous feront danser comme s’il n’y avait pas de lendemain, parmi eux “Lovesick”, “Kiss of Life”, “In The Hospital”, “Can’t Wait Forever” et plus encore.

Mais attention car il est aussi très possible que nous écoutions de nouvelles chansons du trio anglais, comme “Silhouettes” qui fait partie de son dernier disque, Inflorescent Alors Cette présentation sera une combinaison entre l’ancien et cette nouvelle facette de Friendly Fires.

Voici les prix de la présentation Friendly Fires:

Général 680 $

Balcon 980 $

Boîte 870 $

Chambres 870 $

Handicapés 680 $

Il n’y aura pas de prévente pour ce spectacle, donc La vente générale de billets débutera ce mercredi 19 février à 11h à la billetterie d’El Plaza et bien sûr, via le système Ticketmaster. S’ils sont fans de l’os rouge du groupe, c’est leur chance de les voir dans un lieu intimiste et donc de sentir qu’ils sont très proches du groupe, et Si vous n’avez aucune idée de qui sont les Friendly Fires, c’est l’excuse parfaite pour eux de vivre l’expérience qui est de voir trois musiciens de ce calibre en direct.