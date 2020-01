Frontman déchaîné: «Si vous faites la même chose exacte, vous allez devenir obsolète»

Music Of Destruction a récemment réalisé une interview avec le chanteur Johnny Hedlund et batteur Anders Schultz de vétérans suédois du death metal UNLEASHED. Vous pouvez regarder l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur leurs paroles sur le thème de l’histoire des Vikings et des Scandinaves:

Johnny: “Je dirais que nous avons fait un peu des deux, mais oui, évidemment, le type de paroles de la tradition viking est une chose majeure dans nos thèmes depuis le début jusqu’à maintenant et il l’est toujours et le sera toujours. Mais Je pense que le choix à l’époque était de faire un mélange de choses et nous avons juste senti qu’il devait y avoir quelque chose de précieux parce que si vous tirez des politiciens ou quelqu’un à qui vous parlez dans une société, ils n’aimaient vraiment pas ça. Donc, pour nous, c’était plutôt naturel. Nous voulions simplement faire avancer les choses. Encore une fois, nous voulions accélérer les choses. S’ils pensent que c’est dangereux et que c’est quelque chose dont vous ne voulez pas parler [about] et c’est quelque chose qui n’est pas bon, pour nous, c’est: “D’accord, il doit y avoir de la valeur.” Nous avons commencé à écrire des paroles à ce sujet et nous en avons ressenti le pouvoir. C’est quelque chose qui vient de notre histoire. Évidemment, si nous étions nés, disons, au Mexique, nous chanterions probablement sur un sujet très différent. Mais, nous ressentirions probablement la même chose. Maintenant, puisque nous sommes scandinaves, c’est notre sujet et c’est ce que nous pensons vouloir faire avancer. Je suppose que c’est comme ça que ça a commencé. “

Anders: “Je dois être d’accord. Exactement cela. C’est en fait quelque chose qui existe. C’est notre histoire. Cela fait partie de notre histoire et une partie de notre héritage, et, vous pouvez aussi entrelacer cela avec ce genre de musique. Cela peut aussi être sombre et agressif en utilisant ce genre de trucs. De plus, personne ne l’avait vraiment fait auparavant dans le death metal, alors pourquoi être comme tout le monde? Nous pouvons réellement faire notre propre truc maintenant, qui est également lié à notre héritage. C’est juste parfait. Pour moi, c’est logique et c’est la seule voie à suivre, vraiment. “

Sur le maintien de l’esprit du death metal old-school dans UNLEASHEDla musique de:

Anders: “C’est la chose la plus importante, d’une certaine manière. Comment allez-vous rester fidèle à vos racines et faire quelque chose de nouveau? C’est la partie délicate, n’est-ce pas? Vous essayez trop de faire quelque chose de complètement différent parce que vous voulez d’évoluer, mais ensuite vous perdez la trace de vos antécédents. La partie difficile est de marcher sur cette ligne fine où vous êtes toujours fidèle à ce que vous avez fait, donc vous ne pouvez pas vous éloigner trop loin et paniquer et écrire quelque chose de nouveau ou autre, ou quelque chose de complètement [out of the norm] et encore être nouveau. Évoluer dans votre propre genre de chose est la partie délicate. “

Johnny: “Absolument. C’est exactement ça. Pour faire juste allusion à ce dont nous venons de parler il y a quelques minutes au sujet des marques, je veux dire, si tout cela avec les marques est que même si le nouveau monde numérique vient à vous et que vous pensez:” Oh, d’accord C’est vraiment ce à quoi je m’attendais et bla, bla. C’était mieux dans les années 90 et ainsi de suite. Vous voyez, si vous êtes assez fort d’une marque, vous allez vous en sortir. Et, tout bien considéré, je pense que c’est la clé. Si vous êtes assez fort d’un groupe, si la marque est assez bonne, votre musique, votre performance en direct et tout, ça va aller.

“Nous pourrions nommer un bon nombre de groupes qui savent vraiment comment faire parce que même s’ils ont commencé dans les années 70 ou 80 ou 90, il y a un bon nombre de groupes qui savent exactement comment, comme Anders vient de dire, comment garder leurs racines et continuer à se développer et à s’améliorer. Si vous faites exactement la même chose, vous allez [become] obsolète. Si vous faites exactement la même chose mais que vous continuez à changer suffisamment pour devenir meilleur et que vous y mettez constamment de nouvelles choses, rendez-les plus intéressantes et trouvez de nouvelles façons de simplement vous améliorer. S’améliorer ne signifie pas que vous sacrifiez vos racines ou quelque chose que vous avez fait auparavant. Cela ne signifie pas du tout cela. Cela signifie simplement que vous vous améliorez en gardant ce qui est fort avec votre groupe. Je pense que c’est notre truc depuis le premier jour, pour être honnête. C’est la seule chose avec laquelle nous nous sommes d’abord entendus. Je dirais que c’est la seule chose avec laquelle nous nous sommes d’abord entendus dans le groupe, que nous essaierions toujours de nous développer et de nous améliorer. Mais nous ne commencerons pas à jouer un autre style de musique. Nous sommes un groupe de death metal. Comme Anders a dit, c’est une partie délicate, de continuer à se développer mais toujours être un acte solide que les gens peuvent reconnaître. Si vous souhaitez acheter un nouveau UNLEASHED album, c’est censé être un album que vous savez déjà qui va être bon. Mais cela doit être un peu différent qu’auparavant. Si c’est trop différent, vous ne voulez pas l’entendre parce que ce n’est pas UNLEASHED plus. Encore une fois, c’est une partie délicate, mec. C’est ca le truc. C’est le travail, mais c’est aussi le défi. “

Si UNLEASHED a joué un rôle «intégral» dans l’établissement de la scène suédoise du death metal au début des années 1990:

Anders: “Je ne sais pas. Ce n’est pas quelque chose à quoi je penserais. Peut-être que nous l’avons fait. C’est ce que le temps vous dit après coup, mais à l’époque, non. Bien sûr, nous faisions notre truc, d’autres personnes le faisaient leur truc et tout le monde y allait. À l’époque, vous ne le ressentiez pas du tout. Vous faisiez juste ce que vous faisiez. Mais à la fin, peut-être que cela montre que nous l’étions, mais c’est quelque chose que vous pouvez regarder en arrière et dire: «Ouais, c’était une partie majeure de ceci ou de l’autre». À l’époque, nous n’avions aucune idée de ce que nous faisions, pas que ça allait être un gros rôle comme ça. Nous faisions juste ce que nous faisions et essayions de le faire du mieux que nous pouvions et autant que possible nous pourrions. C’est tout. Il n’y avait pas de complot sur “Hey, nous faisons une grande chose à propos de ceci ou de l’autre.” Vous y allez. Vous le faites toujours. Vous y allez toujours. Vous ne pensez pas vraiment où votre rôle est dans un rôle plus important ou ce genre de chose. Vous devez faire votre propre chose et en quelque sorte y aller, de ne pas trop vous séparer de tout. À l’époque, nous ne pensions à rien de tel. Nous étions trop jeunes pour penser que nous allions faire partie d’une grande chose. Nous faisions juste ce que nous faisions. “

Johnny: “En y regardant maintenant, si nous allons modifier un peu nos pensées ici: vous le regardez 30 ans en arrière maintenant … évidemment, mes pensées à ce sujet n’ont pas été les mêmes pendant toutes ces 30 années. Il y a eu quelques changements, mais comme Anders l’a dit, quand nous avons commencé, tout était dans le jeu. Tout était dans le métal. De toute évidence, plus j’ai commencé à développer ma façon d’écrire des paroles, par exemple, j’ai eu l’idée d’essayer de faire un impact plus important sur les gens avec mes paroles. Je pense que c’est un défi. C’est quelque chose que j’apprécie vraiment, vraiment. Et je pense que c’est la même chose avec la musique. Pourquoi ne voudriez-vous pas avoir un impact sur la route? Ce n’est pas quelque chose auquel vous pensez, auquel nous avons pensé en 1992, évidemment. Mais au fur et à mesure, je pense que c’est quelque chose de vraiment merveilleux que vous pouvez avoir un impact sur une personne que vous n’avez même pas rencontrée. eux et ils commencent à vous raconter des histoires sur ce que vos paroles signifient pour eux, alors c’est juste, je veux dire, c’est incroyable. s avoir un impact sur moi, c’est sûr. Je pense que cela signifie plus pour moi maintenant que je vieillis qu’à l’âge de 25 ans, c’est certain. Maintenant que je sais que nous pouvons réellement avoir un impact, alors les choses deviennent plus importantes. “

UNLEASHED13e album complet, “La chasse au Christ blanc”, a été publié en octobre 2018 via Napalm Records.