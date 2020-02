Frontman périphérique souffrant de «cas grave de laryngite»; Groupe pour jouer un ensemble instrumental dans le Maryland

PÉRIPHÉRIE jouera un set instrumental ce soir (samedi 15 février) au Fillmore à Silver Spring, Maryland après le chanteur du groupe, Spencer Sotelo, est tombé malade avec “un cas grave de laryngite”.

Les métallurgistes progressifs ont lancé leur “Nous venons pour la tournée” Le 30 janvier, à San Francisco, en Californie, les dates de diffusion aux États-Unis sont prévues pour le dernier spectacle du trek demain soir (dimanche 16 février) à Brooklyn Steel à New York.

Plus tôt aujourd’hui, PÉRIPHÉRIE a publié la déclaration suivante via les médias sociaux: “À nos grands fans qui se présentent ce soir à Silver Spring, nous sommes désolés de vous annoncer que Spencer souffre d’un cas grave de laryngite. En conséquence, il sera incapable de chanter. Cependant, le spectacle se poursuivra comme prévu avec le reste du groupe effectuant l’ensemble de manière instrumentale. Nous nous engageons à apporter la même énergie et le même plaisir que vous attendez de nos spectacles, et nous nous réjouissons d’une grande soirée de musique! “

PÉRIPHÉRIEdernier album de, “Périphérie IV: Je vous salue Stan”, est sorti en avril via le propre groupe Enregistrements 3DOT.

PÉRIPHÉRIE est Jake Bowen (guitare, programmation), Matt Halpern (tambours), Mark Holcomb (guitare), Misha Mansoor (guitare, programmation) et Sotelo.

“Périphérie IV: Je vous salue Stan” marque deux premières importantes pour le groupe: la première PÉRIPHÉRIE sortie le Enregistrements 3DOT, ainsi qu’un changement dans leur approche de l’écriture et de l’enregistrement.

“Nous avons finalement passé un an sur un record”, a expliqué Bowen. “Nous n’avons jamais été en mesure de le faire. La qualité et le rythme du travail montrent que nous avons pris notre temps avec celui-ci. C’est une note importante à ce sujet. Nous avons vraiment dû faire tout ce que nous voulions faire dans l’espace que nous devions fais le.” marque a ajouté: “Je pense que vous pouvez entendre l’intention aventureuse derrière une grande partie de ce matériel en conséquence. Nous sommes tous les plus heureux que nous ayons jamais été avec une sortie, et ce n’est pas un hasard.”

“Périphérie IV: Je vous salue Stan” est la première version à suivre le groupe en 2017 Prix ​​Grammy nomination dans la catégorie “Best Metal Performance”, pour “Périphérie III: sélectionner la difficulté” ouvre l’album “Le prix est faux”.

Crédit photo: Travis Shinn



À nos grands fans qui sortent ce soir à Silver Spring, nous sommes désolés d’annoncer que Spencer souffre …

Publié par Périphérie le samedi 15 février 2020

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).