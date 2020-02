Fu Manchu célèbre son 30e anniversaire avec une tournée mondiale massive

Il y a trois décennies, les légendes du stoner heavy-rock FU MANCHU formé à San Clemente, en Californie, et solidifié leur légende dans les hautes plaines de Palm Desert, où le quatuor effectuerait des spectacles pour les connaisseurs, alimentés uniquement par un générateur. Ces «parties génératrices» ont déclenché une scène musicale underground qui définirait et façonnerait le son du rock de Californie du Sud et inspirerait une génération de groupes pour les années à venir.

2020 marque le 30e anniversaire de FU MANCHULa création du groupe et le groupe célèbre avec l ‘annonce d’ une tournée mondiale massive qui se déroulera du printemps à l ‘automne et culminera finalement avec des spectacles dans sa ville natale en novembre. D’autres annonces liées à l’anniversaire et d’autres dates de tournée suivront dans les prochains mois.

Commentant la prochaine tournée anniversaire, guitariste / chanteur fondateur Scott Hill dit: “Il est difficile de croire que FU MANCHU fait de la musique depuis 30 ans. Nous avons hâte de prendre la route cette année pour célébrer et jouer de nouvelles chansons, d’anciennes chansons et de nouvelles vieilles chansons. Merci à nos fans qui rendent tout cela possible. “

FU MANCHUSon héritage remonte aux débuts de la scène rock du désert et des spectacles sur la jetée où le psychédélique et le métal sont entrés en collision avec le punk et le hardcore. Se produire sur des scènes de désert de sable, des festivals européens massifs et des tournées en tête d’affiche, FU MANCHU taillé leur propre niche parmi les groupes avec leur style unique de rock lourd infusé de punk. Au cours des trois décennies suivantes, le groupe a sorti 12 albums acclamés par la critique, dont “Personne ne monte gratuitement” (1994), “L’action est partie” (1997) et sa dernière version, “Clone de l’univers” (2018), qui propose des chansons remarquables comme la chanson titre et “Il Mostro Atomico” (avec Alex Lifeson (SE RUER).

FU MANCHU est Scott Hill (chant, guitare), Bob Balch (guitare principale), Brad Davis (basse) et Scott Reeder (tambours).

Des dates de tournée:

27 avril – Phoenix, AZ – Rebel Lounge



30 avril – Austin, TX – Barracuda



01 mai – Dallas, TX – House of Blues



02 mai – Houston, TX – The Secret Group



05 mai – Durham, NC – Motorco Music Hall



06 mai – Baltimore, MD – Baltimore Soundstage



07 mai – New York, NY – Salle de bal Bowery



09 mai – Philadelphie, PA – Underground Arts



10 mai – Boston, MA – The Sinclair



12 mai – Cleveland, OH – Grog Shop



13 mai – Chicago, IL – Bottom Lounge



16 mai – Denver, CO – Le théâtre gothique



13 juin – Netphen-Deuz, DE – Freak Valley Festival (COMPLET)



14 juin – Hambourg, DE – Gruenspan



16 juin – Haarlem, NL – Patronaat



17 juin – Paris, FR – Le Cabaret Sauvage



20 juin – Vitoria, ES – Azkena Rock Festival



21 juin – Dessel, BE – Graspop Metal Meeting



22 juin – Strasbourg, FR – La Laiterie



24 juin – Milan, IT – Santeria



25 juin – Lausanne, CH – Les Docks



26 juin – Wiesbaden, DE – Schlachthof



27 juin – Munich, DE – Backstage



11 août – San Francisco, Californie – Great American Music Hall



13 août – Portland, OR – Hawthorne Theatre



14 août – Seattle, WA – Neumos



15 août – Vancouver, BC – The Imperial



18 août – San Jose, Californie – The Ritz



24 septembre – Manchester, Royaume-Uni – Académie



25 septembre – Londres, Royaume-Uni – Shepherd’s Bush Empire



26 septembre – Glasgow, Royaume-Uni – Garage



28 septembre – Dublin, IE – Button Factory



29 septembre – Birmingham, Royaume-Uni – O2 Institute 2



01 octobre – Esch, LU – KUFA



02 octobre – Pratteln, CH – Up In Smoke Festival



04 octobre – Copenhague, DK – Pumpehuset



05 octobre – Göteborg, SE – Pustervik



06 octobre – Oslo, NO – Rockefeller



07 octobre – Stockholm, SE – Nalen



09 octobre – Berlin, DE – Festsaal



12 octobre – Karlsruhe, DE – Substage



13 octobre – Eindhoven, NL – Effenaar



14 octobre – Bruxelles, BE – AB



7 novembre – Los Angeles, Californie – The Troubadour



14 novembre – Costa Mesa, Californie – The Wayfarer



12 décembre – San Diego, Californie – The Casbah

Crédit photo: Thom Cooper