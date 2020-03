Full Metal Fandom: Pourquoi les bandes de métal inspirent une telle dévotion

Comme cette délicatesse de requin fermenté que les gens à barbe géante mangent en Islande, le métal lourd n’est pas quelque chose que vous pouvez être persuadé d’aimer. Soit vous l’aimez instinctivement, soit vous le considérez comme une charge de bruit juvénile. Il y a une raison pour laquelle les headbangers parlent de groupes de métal «pour la vie» et portent des T-shirts proclamant «Naissance, école, Metallica, Death ”, quand vous ne voyez personne avec un autocollant” Blue-Eyed Soul For Life “, ou un bonnet qui dit” Give Me British Modern Jazz Or Give Me Death “. Comme l’étoile de la mort arrivant dans le Millennium Falcon avec un rayon tracteur fait de mal pur, la musique vous aspire et ne vous laisse jamais partir.

Mais pourquoi, les non-croyants peuvent demander? Quel est le problème?

Engagement total

Je comprends parfaitement ce manque de compréhension, même si j’ai écrit 20 livres sur des groupes de métal et littéralement des centaines d’articles de magazines sur le sujet. Jusqu’à l’âge de 17 ans, je pensais que la musique metal était essentiellement un véhicule fantastique tragique pour les perdants, mais j’ai ensuite entendu Master Of Puppets de Metallica, Reign In Blood de Slayer, MegadethLa paix vend… mais qui achète? et parmi les vivants par Anthrax. Ces albums, ainsi que les thrashers évidents du milieu à la fin des années 80 par Exodus, Sepultura, Dark Angel, Death et ainsi de suite, ont transformé rapidement ma folle compréhension de ce qu’était le métal.

Ce n’étaient pas des enregistrements sur le fait de tuer des dragons ou de prendre de la drogue, et les musiciens n’ont jamais porté de spandex – OK, presque jamais. C’était une musique violente et curieuse qui posait de sérieuses questions et exigeait un engagement total. Vous n’avez pas écouté Slayer, puis vous l’avez oublié à la hâte. La musique et les paroles se sont coincées dans un coin de votre cerveau et vous ont rappelé ce qu’était la vraie musique, chaque fois qu’un son moins dominant était entendu.

Mon idée répréhensible que le métal soit pour les perdants est embarrassante à rappeler maintenant, en partie parce que c’est tellement antipathique (je plaide la stupidité des jeunes). La musique métal est vraiment nécessaire, et voici pourquoi.

Une expérience commune

Jusqu’à la fin des années 80, la communauté du métal était en grande partie masculine: c’est en partie parce que les jeunes hommes ont tendance à se lier à travers une expérience communautaire, le plus intense est le mieux. Nous devons nous sentir partie d’une tribu plus grande que nous – et maintenant que la guerre est le domaine de quelques malheureux, il n’y a pas d’expérience communautaire plus semblable au combat tribu à tribu que les images et les sons annihilants d’un concert de métal. Mieux encore, vous n’avez pas tendance à vous faire tuer lors d’un concert… même si votre cou peut souffrir de «coup de fouet» occasionnel.

L’attrait du heavy metal est également lié aux échecs de la paternité du XXe siècle, croyez-le ou non. En substance, l’idée est que les jeunes hommes recherchent l’attention et l’approbation de leurs aînés masculins. La conséquence directe de deux générations de papas engourdis par la guerre qui n’ont pas donné à leurs fils le confort masculin dont ils avaient besoin a été l’essor de la musique lourde. Ces fils ont été obligés de se tourner vers des groupes de métal pour obtenir leur dose de lien masculin.

Bien sûr, c’est une théorie non testée, du moins sur le plan académique – mais vous vous dirigez vers n’importe quelle émission de métal et essayez de prétendre que les gars du public ne vivent pas une expérience partagée, presque familiale, dans le mosh pit. Sinon, pourquoi l’étiquette des headbangers modernes serait que si un frère descend, piétiné sous les pieds, vous l’aidez à se relever?

Un lieu plus large et plus profond

Mais il ne s’agit pas seulement des besoins primaires de l’espèce mâle – loin de là. En fait, le métal n’a plus été une scène uniquement testostérone depuis environ 1990 (merci notre Seigneur ci-dessous). L’ajout de nos sœurs et filles à l’expérience nous profite à tous. La musique est un endroit plus vaste et plus profond à habiter, et la gamme émotionnelle plus grande – et donc plus humaine.

Il y a un groove et un swing sur la musique de Rob Zombie qu’il n’y a jamais eu avec Iron Maiden, et un avantage sexuel et politique à RammsteinLes chansons que vous n’auriez jamais avec Def Leppard. Les temps où ils changent définitivement, mais les choses les plus importantes de la vie ne changent jamais – et, par la barbe de Zeus, le métal est aujourd’hui aussi immersif et aussi englobant qu’il l’a jamais été.

Parlant de temps changeants, les non-disciples se confondent souvent avec le visage en constante évolution du métal, sans l’aide de la tendance des journalistes à étiqueter les sous-genres de taille décroissante. Vous vous souvenez peut-être de Jonathan Ross, dans son émission de télévision, Marilyn Manson s’il était un chanteur de death metal. L’idée est risible pour toute personne familiarisée avec Cannibal Corpse, Deicide, Morbid Angel ou l’un des pionniers originaux du death metal. (Props à Manson: il a répondu à la question idiote de Ross avec les mots: «Nous sommes juste un groupe de rock», la bonne – et, en fait, seule – la réponse.)

Vous pouvez comprendre la confusion de Ross – ou plutôt celle de son chercheur. «Death metal» est un terme effrayant, mais séduisant, car il contient le mot «mort». Whoo! Vous n’obtenez pas cela avec du R&B, de la crasse ou du funk. Il en va de même pour le black metal, qui est une variante satanique de l’ancien son; ou le doom metal, qui est un sous-genre ralenti et écrasant. Ce sont des termes fantasmagoriques. Bien sûr, il faut un certain courage, ou un besoin psychologique, pour explorer ce qu’ils signifient – et pour apprécier la beauté intimidante de la musique.

Une chose de beauté

Et ne vous y trompez pas, cette musique est une chose de beauté. Mettez vos écouteurs et explorez les paysages sonores de l’esprit qui vous sont ouverts par Opeth, Tool, Mastodon ou Darkthrone. La violence et la sérénité peuvent coexister, et cela dans les œuvres de tous les groupes de métal mentionnés ici. Vous avez juste besoin de la force de les enquêter.

Tout cela devrait aider à expliquer pourquoi le métal est si important. Ce n’est pas seulement du divertissement. Le métal transcende le ridicule, malgré ses images vives et parfois criardes: vous verrez des hommes et des femmes dans la soixantaine portant des chemises Black Sabbath lors de concerts. Le métal est plus gros que n’importe quel médicament: notez à quel point les adeptes d’un mode de vie à bords droits sans stimulant aiment la musique pour sa capacité à libérer les hormones heureuses du cerveau.

Le métal est courageux, le métal est drôle, le métal est honnête. À son meilleur, le métal est la meilleure musique qui soit.

