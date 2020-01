Funko sortira Slipknot, Weezer, James Brown et bien d’autres!

Ces dernières années, nous avons vu combien de nos artistes et musiciens préférés les ont emmenés dans le monde merveilleux du jouet, et L’exemple parfait de tout cela est les collections Pop! de Funko, parce que pratiquement chaque personnage de la culture pop qui me vient à l’esprit a sa propre figure.

Lors du London Toy Fair 2020, Funko a présenté quelques chiffres qui seront lancés cette année. En plus de voir les collections de séries et de films attachants tels que Star Wars, Harry Potter, Dinosaurs, Wallace et Gromit et bien d’autres, ce qui a le plus retenu l’attention, ce sont les jouets liés à la musique ce sera une première, comme il en existe pratiquement pour tous les goûts et toutes les saveurs, bien que la grande majorité soit encore soumise à l’autorisation des artistes, mais on y va par parties.

Depuis que nous avons de la mémoire, le Funko du leader Mötorhead, Lemmy Kilmister il existait déjà, mais maintenant ils ont décidé de lancer une autre version du bassiste avec Warpig (ou Snaggletooth), la mascotte de la bande moitié cochon, loup, chien et gorille. Sans fans hardcore, ils DOIVENT l’avoir oui ou oui.

Poursuivant avec le métal, nous partons avec l’un des groupes qui étaient probablement les plus attendus dans Pop!. Ouais nous parlons de Slipknot, parce que les masques et tout l’attirail derrière eux se prêtent à une version incroyable des membres jouets. Corey Taylor, Sid Wilson et Craig Jones Ils seront les premiers membres du groupe à être ainsi immortalisés.

Maintenant, pour mettre fin au merol et au headbanging, nous allons avec les figures exclusives de l’un des soi-disant quatre grands groupes de thrash metal, Slayer. Bien que l’année dernière, ils aient fait une tournée pour dire au revoir à tous leurs fans, il semble que l’héritage de ce groupe restera vivant grâce à les poupées que Funko a créées à partir de Kerry King, Tom Araya et Jeff Hanneman.

Peut-être que nous nous souvenons tous récemment de Weezer pour le t-shirt de l’ibu Tibu ‘, ainsi que les reprises qui ont fait des chansons classiques des années 80 comme “Africa” ​​de Toto et bien d’autres choses, mais Un moment emblématique pour le groupe a été l’enregistrement de la vidéo “Buddy Holly”, avec toute cette ambiance des années 50 et recréant des parties du programme Jours heureux. C’est pourquoi les habitants de Funko ont eu l’idée de créer une figure de Rivers Cuomo avec la tenue qu’il portait dans le clip vidéo Et la vérité est que c’est l’un des meilleurs jouets qu’ils ont présentés.

Le rock se renforce pour cette nouvelle collection Pop! en 2020, ils ont décidé d’inclure l’un des plus importants duos de hard rock, Steven Tyler et Joe Perry d’Aerosmith arriveront dans le monde du jouet avec Funko. Vous pouvez maintenant recréer la vidéo de “Walk This Way” car Run DMC a également ses propres figures.

L’une des légendes de la musique que nous devions voir dans cette collection était James Brown. Bien que la vie de “The Godfather of Soul” soit pleine de controverses, de hauts et de bas, on ne peut nier que son influence se fait sentir jusqu’à aujourd’hui. En utilisant sa tenue noire classique et avec cette pose pour danser qui le caractérisait tant, cette compagnie a décidé de l’immortaliser dans l’une de ses figures classiques.

Les membres de ZZ Top ont toujours été reconnus pour ce look particulier qu’ils ont toujours montré (Ne le faisons pas, la grande majorité les localise à cause de leur énorme barbe). C’est grâce à cela qu’ils étaient idéaux pour les transformer en jouets, en plus profitant de cette fonctionnalité, ils sortiront une édition floquée (ou en peluche) qui sera sûrement recherchée par tous les collectionneurs.

Last but not least, le rap a également deux nouveaux membres au sein de cette famille alors que deux vrais maîtres arrivent au moment des rimes. Eazy-E, membre fondateur de NWA – Le groupe de rap gangsta le plus populaire – aura enfin sa propre poupée, tandis que la controversée Lil Wayne – avec tout et ses milliers de tatouages ​​- fera également partie de cette nouvelle collection.

Il n’y a toujours pas de date de sortie officielle pour chacun de ces Funko, Nous vous recommandons de garder un œil sur le site officiel de la société afin de ne pas manquer d’acheter l’un de ces grands jouets pour votre collection, Ils voleront sûrement comme du pain chaud.