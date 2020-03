Future partage une nouvelle chanson «Tycoon»: écouter

Future a partagé une nouvelle chanson intitulée “Tycoon”. Il arrive avec un clip réalisé par Elf Rivera, qui a dirigé plusieurs des visuels passés du rappeur d’Atlanta, dont «Rich $ ex» et «Used to This». Découvrez le nouveau clip «Tycoon» ci-dessous.

Jusqu’à présent cette année, Future a partagé deux chansons avec Drake: «Life Is Good» et «Desires». Il a également sauté sur «Happiness Over Everything (H.O.E.)» de Jhené Aiko et «Wassup» de Lil Uzi Vert.

En 2019, Future a sorti son long métrage Future Hndrxx Presents: The WIZRD, suivi de Save Me EP.

Lisez l’article de Pitchfork «Comment le futur a réécrit le rap à sa propre image».

