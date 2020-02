Future, Robin Schulz et A-Trak sur l’affiche du CDMX Hellow Festival!

S’il y a un festival qui a grandi à pas de géant, c’est le Hellow FestivalEh bien, avec à peine une décennie d’existence Il a réussi à se consolider comme l’un des espaces musicaux de notre pays avec la meilleure proposition, grâce à la grande variété d’actes qu’ils ont présentés. Pendant tout ce temps, sur sa scène, nous avons vu de grands musiciens de Kendrick Lamar, Empire of the Sun, LCD Soundsystem, MGMT, Die Antwoord et beaucoup plus.

Dans le cadre de son expansion et pour gagner le cœur des chilangos qui se déplacent chaque année au pays des carnita rôtis pour y être, le Hellow Festival arrivera pour la première fois de son histoire à Mexico –Pour être exact quand Parc du bicentenaire à Azcapotzalco–, un endroit magnifique et idéal pour vivre une journée de pachanga extrême comme celle-ci. Pendant quelques jours, il a été annoncé que le rappeur Future serait l’une des têtes d’affiche du festival et bien sûr l’excitation est pleine.

Mais finalement, après beaucoup d’attente The Hellow a partagé avec nous l’affiche complète de la programmation qui sera présentée le 28 mars. Et à la surprise générale, dans la liste des actes confirmés il y en a pour tous les goûts car en plus du chanteur de “Mask Off” on aura la chance de voir d’autres grands actes pour prendre le bailongo en tant que DJ allemand, Robin Schulz en plus du producteur canadien et du maître des platines, A-Trak.

Comme si cela ne suffisait pas, d’autres artistes comme Suicideboys, Trevor Daniel, Orville Peck, Elliot Moss, Jan Blomovist, Vestes en satin et plus combiné avec des nations talentueuses importantes comme Roderic et Panchita Danger, ce qui fera sûrement danser tous les participants avec leurs rythmes électroniques.

Les billets pour le CDMX Hellow Festival sont déjà en vente et n’ont que deux types de billets: le général et le VIP. Comme nous le savons, le VIP vous donnera accès à des espaces privilégiés devant les scènes principales, ainsi qu’à des aires de repos réparties dans tout le Parc du Bicentenaire. Ce sont les prix officiels:

Général

Phase 1 – 1050 $

Phase 2 – 1200 $

Phase 3 – 1500 $

VIP – 3100 $

Si vous avez envie de vivre l’expérience Hellow Festival dans la capitale chilienne, Vous pouvez acheter vos billets ICI, bien que nous vous recommandons de les assembler dès que possible car ils sont très susceptibles de voler comme du pain chaud.