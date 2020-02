G Herbo partage la nouvelle chanson «PTSD» avec Chance the Rapper, Lil Uzi Vert et Juice WRLD: Écoutez

G Herbo a sorti son nouvel album PTSD. Le titre de l’album contient Chance the Rapper, Lil Uzi Vert et feu Juice WRLD. Écoutez «PTSD» ci-dessous. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Juice WRLD a figuré sur plusieurs chansons de G Herbo au cours de sa vie. Il était sur “Honestly” de Swervo et “Never Scared” de Still Swervin. En décembre dernier, G Herbo a rendu hommage à Juice WRLD à Rolling Loud.

Lisez «Remembering Juice WRLD, un jeune rappeur qui ne faisait que commencer» sur le Pitch.

