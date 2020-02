Gaana bat Spotify, Apple Music, YouTube Music et plus en Inde

Le plus grand service de streaming musical en Inde ne provient pas de Spotify, Apple, Google ou Amazon. Gaana est une application de streaming locale, avec 152 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU).

Gaana dit que la croissance stupéfiante est due à une croissance de 40% de la consommation de musique régionale. La consommation de musique de Bollywood est une autre catégorie en croissance avec une croissance de 35% l’an dernier.

Gaana a franchi le seuil des 125 millions d’utilisateurs en décembre 2019. Le mot Gaana est hindi pour «chanson», ce qui en fait un choix naturel. Gaana se concentre sur l’offre de goûts musicaux hyper-locaux dans toute l’Inde avec des prix réduits pour démarrer.

Les 152 MAU de Gaana représentent plus de la moitié de la base d’utilisateurs mondiale de Spotify. Il s’agit du double du nombre global d’Apple Music, et bien plus que YouTube Music ou Amazon Music n’ont jamais révélé. Bien que chacun de ces services soit disponible en Inde avec des prix extrêmement bas, aucun ne peut égaler la popularité ou le taux de croissance de Gaana.

Gaana est construit à partir du sol pour répondre aux goûts de la musique indienne. Il propose plus de 45 millions de chansons dans plus de 20 langues régionales différentes. La plupart des services de musique occidentaux manquent de cette profondeur, malgré leur attrait international.

Le directeur général de Gaana, Prashan Agarwal, a déclaré que les goûts musicaux de l’Inde ne pouvaient pas être traités de la même manière d’une frontière à l’autre. “Il faut comprendre les habitudes de consommation par région et même par ville”, a-t-il déclaré au Wall Street Journal.

Le service de musique indienne a l’avantage sur ses rivaux internationaux parce que les Indiens ont créé l’application pour l’Inde.

L’Inde est l’un des plus grands marchés technologiques émergents au monde. Seulement la moitié des 1,3 milliard de personnes en Inde ont accès à Internet. De nombreuses entreprises technologiques se démènent pour établir leur présence dans le pays. Des millions de personnes se connectent à Internet pour la première fois – devenant ainsi de nouveaux clients potentiels.

Les relations de l’Inde avec la musique présentent un intérêt particulier pour l’industrie mondiale de la musique. Les Indiens passent en moyenne 21,5 heures par semaine à écouter de la musique. C’est 20% de plus que la moyenne mondiale, selon un cabinet de conseil. La chaîne YouTube la plus regardée est T-Series, qui présente des clips musicaux indiens.