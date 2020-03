Gabi Delgado-López, co-fondateur du groupe électropunk allemand Deutsch Amerikanische Freundschaft (ou D.A.F.), est décédé. Son coéquipier Robert Görl a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Il avait 61 ans.

Deutsch Amerikanische Freundschaft a commencé à Düsseldorf en 1978 en tant que groupe punk. La tenue de cinq personnes a été réduite au duo de Delgado-López et Görl, et le groupe a trouvé un son qui a fusionné la musique électronique corporelle et le punk rock. Leur musique politique et leurs images offraient une réprimande cohérente du totalitarisme.

Leur premier album Ein Produkt der Deutsch-Amerikanischen Freundschaft est arrivé en 1979, et son suivi de 1980 Die Kleinen Und Die Bösen a été le premier LP jamais sorti sur Mute. Leurs trois albums suivants sont tous arrivés via Virgin Records: Alles ist Gut (1981), Gold und Liebe (1981) et Für Immer (1982). Le groupe se sépara brièvement et revint pour le 1er pas vers le ciel de 1986.

Delgado a également eu une carrière solo productive en commençant par Mistress en 1983. Ses albums Eins et Zwei sont sortis respectivement en 2014 et 2015. D.A.F. a été constamment actif au fil des ans, avec des performances aussi récentes que cette année.

.