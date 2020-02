Gagnants des BRIT Awards 2020: Tyler, le créateur, Stormzy, Billie Eilish, Dave et plus

Les BRIT Awards 2020 ont eu lieu ce soir (18 février) à l’O2 Arena de Londres. Parmi les gagnants figuraient la fille de Neneh Cherry, Mabel, Foals, Stormzy, Lewis Capaldi et Tyler, le créateur, qui a remercié Theresa May dans son discours. Consultez la liste complète des gagnants ci-dessous.

Parmi les interprètes des BRIT 2020, il y avait Dave, Mabel, Lizzo et Billie Eilish, qui ont chanté «No Time to Die», accompagnés de FINNEAS, Johnny Marr et Hans Zimmer.

Revisitez la fonctionnalité Rising 2016 de Pitchfork «Stormzy: Grime Heavyweight».

Meilleur nouvel artiste

Lewis Capaldi

Artiste solo britannique

Mabel

Artiste masculin britannique

Stormzy

Artiste solo masculin international

Tyler le créateur

Groupe britannique

Poulains

Étoile montante

Celeste

Artiste solo féminine internationale

Billie Eilish

Chanson de l’année

Lewis Capaldi, «Quelqu’un que vous aimiez»

Album Mastercard de l’année

Dave, Psychodrame

.