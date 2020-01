Gagnants des Grammy Awards 2020: la liste complète

Les Grammy Awards 2020 sont enfin là. Le spectacle a lieu aujourd’hui à Los Angeles. Retrouvez ci-dessous la liste complète des gagnants, que nous mettrons à jour en temps réel tout au long de la nuit.

Lizzo a mené les nominations de cette année avec huit hochements de tête, dont Album, Record et Song of the Year, ainsi que Best New Artist. Billie Eilish et Lil Nas X ont chacune reçu six nominations. Alicia Keys héberge le spectacle, qui devrait présenter des performances de Lizzo, Eilish, Lil Nas X, BTS, Rosalía, Aerosmith et Tyler, le créateur, entre autres. Découvrez comment regarder et diffuser en direct la cérémonie de la première (où la plupart des prix seront remis), le tapis rouge spécial et l’émission télévisée ici.

Producteur de l’année, non classique

Finneas

Meilleur album vocal pop

Billie Eilish – Quand nous nous endormons tous, où allons-nous?

Meilleur album de chant pop traditionnel

Elvis Costello & The Imposters – Regardez maintenant

Meilleure performance Pop Duo / Group

Lil Nas X – «Route de la vieille ville [ft. Billy Ray Cyrus]”

Meilleur album Americana

Keb ’Mo’ – Oklahoma

Meilleure chanson américaine Roots

Je suis avec elle – “Appelle mon nom”

Meilleure performance American Roots

Sara Bareilles – Saint Honesty

Meilleur album de musique du monde

Angelique Kidjo – Celia

Meilleur album R&B

Anderson .Paak – Ventura

Meilleur album urbain contemporain

Lizzo – Parce que je t’aime

Meilleure chanson R&B

PJ Morton – «Dites-le [ft. JoJo]”

Meilleure performance R&B traditionnelle

Lizzo – “Jérôme”

Meilleure performance R&B

Anderson .Paak – «Venez à la maison [ft. Andre 3000]”

Meilleur album de musique alternative

Vampire Weekend – Père de la mariée

Meilleur album rock

Cage l’éléphant – indices sociaux

Meilleure chanson rock

Gary Clark Jr. – «Cette terre»

Meilleure performance métal

Outil – «7empest»

Meilleure performance rock

Gary Clark Jr. – Cette terre

Meilleur album de théâtre musical

Hadestown

Meilleure composition classique contemporaine

Jennifer Higdon, compositrice – Higdon: Harp Concerto

Meilleur recueil classique

Nadia Shpachenko – La poésie des lieux

Meilleur album vocal solo classique

Joyce Didonato – Songplay

Meilleur solo instrumental classique

Nicola Benedetti – Marsalis: Concerto pour violon; Suite de danse violon

Meilleure performance de musique de chambre / petit ensemble

Quatuor Attacca – Shaw: Orange

Meilleure performance chorale

Ken Cowan; Houston Chamber Choir – Duruflé: Complete Choral Works

Meilleur enregistrement d’opéra

Projet de l’Orchestre moderne de Boston; Boston Children’s Chorus – Picker: Fantastic Mr. Fox

Meilleure performance orchestrale

Los Angeles Philharmonic – Norman: Sustain

Producteur de l’année, Classique

Blanton Alspaugh

Meilleur album d’ingénierie, classique

Kronos Quartet – Riley: Sun Rings

Meilleure chanson rap

21 Savage – «Beaucoup [ft. J. Cole]”

Meilleure performance de rap

Nipsey Hussle – «Racks au milieu [ft. Roddy Ricch and Hit-Boy]”

Meilleur album latin tropical (Attacher)

Marc Anthony – Opus

Aymée Nuviola – Un voyage à travers la musique cubaine

Meilleur album de musique mexicaine régionale (y compris Tejano)

Mariachi Los Camperos – De Ayer Para Siempre

Meilleur album de rock latin, urbain ou alternatif

Rosalía – El Mal Querer

Meilleur album pop latin

Alejandro Sanz – #ELDISCO

Meilleur album gospel de Roots

Gloria Gaynor – Témoignage

Meilleur album de musique chrétienne contemporaine

pour KING & COUNTRY – Burn the Ships

Meilleur album gospel

Kirk Franklin – Longue vie à l’amour

Meilleure performance / chanson de musique chrétienne contemporaine

pour KING & COUNTRY et Dolly Parton – “Dieu seul sait”

Meilleure performance / chanson gospel

Kirk Franklin – «Théorie de l’amour»

Meilleur album country

Tanya Tucker – Pendant que je vis

Meilleure chanson country

Tanya Tucker – «Apportez mes fleurs maintenant»

Meilleure performance country solo

Willie Nelson – «Ride Me Back Home»

Meilleur album de jazz latin

Chick Corea & the Spanish Heart Band – Antidote

Meilleur album de grand ensemble de jazz

Brian Lynch Big Band – Le club de lecture omni-américain

Meilleur album instrumental de jazz

Brad Mehldau – Trouver Gabriel

Meilleur album de jazz vocal

Esperanza Spalding – 12 petits sorts

Meilleur jazz solo improvisé

Randy Brecker – «Sozinho»

Meilleur arrangement, instruments et voix

Jacob Collier avec Jules Buckley, Take 6 et Metropole Orkest – «All Night Long»

Meilleur arrangement, instrumental ou a cappella

Jacob Collier – «Moon River»

Meilleure composition instrumentale

John Williams – «Star Wars: Galaxy’s Edge Symphonic Suite»

Meilleur album instrumental contemporain

Rodrigo y Gabriela – Mettavolution

Meilleur album dance / électronique

The Chemical Brothers – Pas de géographie

Meilleur enregistrement de danse

The Chemical Brothers – «Il faut continuer»

Meilleur album de mots parlés (comprend la poésie, les livres audio et la narration)

Michelle Obama – Devenir

Meilleur album de musique pour enfants

Jon Samson – Ageless Songs for the Child Archetype

Meilleur album reggae

Koffee – Rapture

Meilleur album de musique régionale Roots

Ranky Tanky – Bon moment

Meilleur album folk

Patty Griffin – Patty Griffin

Meilleur album de blues contemporain

Gary Clark Jr. – Cette terre

Meilleur album de blues traditionnel

Delbert McClinton & Self-made Men – Tall, Dark & ​​Handsome

Meilleur album Bluegrass

Michael Cleveland – Grand violoneux

Meilleur album New Age

Peter Kater – Ailes

Meilleur film musical

Beyoncé – Retrouvailles

Meilleur clip vidéo

Lil Nas X et Billy Ray Cyrus – «Old Town Road (film officiel)»

Meilleur album audio immersif

Anita Brevik, Trondheimsolistene & Nidarosdomens Jentekor – Lux

Meilleur enregistrement remixé

Madonna – “I Rise (Tracy Young’s Pride Intro Radio Remix)”

Meilleur album d’ingénierie, non classique

Billie Eilish – Quand nous nous endormons tous, où allons-nous?

Meilleur album historique

Pete Seeger – Pete Seeger: La collection Smithsonian Folkways

Meilleures notes d’album

Steve Greenberg – Stax ’68: une histoire de Memphis

Meilleur coffret ou édition spéciale limitée

Artistes variés – Woodstock: Retour au jardin – Le 50e anniversaire définitif

Meilleur package d’enregistrement

Chris Cornell – Chris Cornell

Meilleure chanson écrite pour les médias visuels

Lady Gaga – «Je n’aimerai plus jamais (version cinématographique)»

Meilleure bande sonore pour les médias visuels

Hildur Guðnadóttir – Tchernobyl

Meilleure bande-son de compilation pour les médias visuels

Lady Gaga et Bradley Cooper – Une étoile est née

Suivez toute la couverture de Pitchfork sur les Grammy Awards de cette année.

.