Gang of Four annonce un nouvel EP enregistré avant la mort d’Andy Gill

Gang of Four a annoncé This Heaven Gives Me Migraines, un nouvel EP qui comprend des enregistrements réalisés par Andy Gill avant sa mort. L’EP comprend des réenregistrements de trois chansons du catalogue du groupe: «Natural’s Not in It» (1979), «The Dying Rays» (2015) et «Toreador» (2019). Il a également deux interludes parlés de Gill. Écoutez la nouvelle version de “The Dying Rays” ci-dessous (via Rolling Stone).

Le EP This Heaven Gives Me Migraines sort le 26 février. Le chanteur de Gang of Four John «Gaoler» Sterry a déclaré dans un communiqué de presse:

Cette collection de chansons a été enregistrée juste avant la mort d’Andy et c’était

son intention de les faire sortir – pour représenter la façon dont nous les avons joués

tournée, fin de l’année dernière. Les trois chansons ont été enregistrées chez Andy

studio à Londres et il y a une intimité volante sur cet EP;

de la sélection de chansons aux extraits de mots parlés.

L’épouse d’Andy Gill, Catherin Mayer, a ajouté:

Depuis l’hôpital, Andy a continué à donner des notes finales sur les mélanges de

musique qu’il avait hâte de sortir. Depuis sa mort, j’ai

travaille avec le groupe pour réaliser sa vision. Le seul changement que nous

ont fait est d’inclure sur le PE deux courts enregistrements d’Andy

parlant, les deux, de différentes manières, l’essence d’Andy.

Andy Gill est décédé le 1er février à l’âge de 64 ans. Lisez «Se souvenir d’Andy Gill, du gang des quatre, qui a déchiré le punk» sur le terrain.

This Heaven Gives Me Migraines EP:

01 Anthrax (Andy parle)

02 Les rayons mourants (2020)

03 Natural’s Not In It

04 Toréador

05 Violet dans la nature (Andy parle)

.