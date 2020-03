Gareth Malone rassemble les communautés avec «The Great British Home Chorus»

Le chef de choeur, compositeur et présentateur de télévision, Gareth Malone, a annoncé une nouvelle initiative visant à rassembler les communautés numériquement par le biais de la chanson alors qu’elles se distancient socialement pendant l’épidémie de coronavirus. Le Great British Home Chorus vise à donner à tous, y compris aux artistes amateurs et professionnels, la possibilité de contribuer leurs voix et leurs instruments à un ambitieux projet de musique numérique, conçu à la lumière de nombreuses fermetures d’espaces de répétition communaux à l’échelle nationale. La mission de Gareth Malone est d’aider à remonter le moral à travers le pays et à rassembler la nation grâce au pouvoir de la musique, à un moment où le grand public en a le plus besoin.

Les téléspectateurs de This Morning d’ITV, lundi 16 mars, ont regardé Esther Rantzen, diffuseur et fondatrice de la ligne d’assistance 24h / 24 The Silver Line, parlant de son auto-isolement et réfléchissant à haute voix sur la manière dont les personnalités publiques pourraient aider les plus vulnérables du pays. “J’ai une idée … nous avons un excellent produit britannique appelé” Gareth Malone “- pourquoi ne crée-t-il pas une chorale de nous tous …?” suggéra-t-elle.

À l’insu d’Esther, Gareth était revenu à Londres quelques heures plus tôt après un voyage de tournage à Berlin qui avait été écourté. Garth a commencé à réfléchir à la manière dont il pourrait aider l’effort de retour en Grande-Bretagne et s’est inspiré des vidéos, accumulant des millions de vues, de gens ordinaires placés en quarantaine nationale en Italie chantant des hymnes lyriques.

Gareth a expliqué: «Nous avons une tradition incroyablement riche de création de musique communautaire en Grande-Bretagne, qu’il s’agisse de chœurs amateurs, d’orchestres de jeunes ou de compagnies de théâtre régionales. Nous nous trouvons maintenant à une époque sans précédent, et même si nous constaterons que dans les prochaines semaines, les lumières des salles de concert et des salles de répétition s’éteindront, cela ne devrait pas signifier que nous devons cesser complètement de faire de la musique. »

Gareth Malone souhaite diffuser largement les nouvelles du Great British Home Chorus pour atteindre et aider le plus grand nombre possible de foyers et de communautés à travers le Royaume-Uni. Au cours des prochaines semaines, il guidera les adeptes tout au long du processus, aidant ceux qui ne savent pas encore comment diffuser de la musique ou interagir avec les communautés en ligne, et donner des conseils sur la façon de rester connecté et diverti avec la musique lorsque beaucoup se sentiront très seuls et coupés du monde extérieur. Gareth rassemblera les communautés à travers la chanson et encouragera les gens à mettre leur cœur à s’élever au-dessus de la confusion ahurissante pour créer quelque chose de positif, édifiant et plein d’espoir.

«Ce n’est pas depuis la Première Guerre mondiale et l’épidémie de grippe espagnole que nous avons été obligés de cesser de nous réunir physiquement afin de partager le don de la musique les uns avec les autres», a noté Gareth. «Que cela nous plaise ou non, cette pandémie va changer notre façon de travailler, notre façon de faire de la musique et notre façon de valoriser la communauté – pourquoi ne pas en faire un changement pour le mieux?»

Rejoignez le chef de choeur Gareth Malone alors qu’il rassemble les communautés à travers le Great British Home Chorus – pour enregistrer votre intérêt, cliquez ici.