Garth Brooks porte un maillot «Sanders 20» à son spectacle de Détroit

Les médias sociaux ont confondu le maillot de Barry Sanders de Garth Brooks avec une approbation de Bernie Sanders.

Avec l’élection présidentielle de 2020 qui approche rapidement et la course primaire démocrate hautement compétitive qui fait rage, on peut affirmer avec confiance que les enjeux politiques – et les frictions entre les électeurs et les candidats – continueront de croître dans les mois à venir.

Les accros à la politique et les fans de musique ont été rappelés de ce point par une récente confusion des médias sociaux impliquant la star de country Garth Brooks, la légende de la NFL Barry Sanders et l’espoir présidentiel de 2020 Bernie Sanders.

Le drame s’est déroulé après que Brooks ait publié une photo Instagram de lui portant un maillot numéro 20 avec le nom “Sanders” en haut. Alors que beaucoup comprenaient l’image comme une approbation du sénateur du Vermont Bernie Sanders, le maillot était en fait un hommage au Temple de la renommée des Lions de Détroit, le porteur de ballon Barry Sanders, qui a joué pour l’équipe entre 1989 et 1998. Brooks, originaire de l’Oklahoma, a décidé de aube le maillot alors qu’il a joué à Motown.

En réponse à une vague de messages (principalement en colère), Barry Sanders, âgé de 51 ans, s’est adressé à Twitter pour demander à Brooks s’il souhaitait être son colistier vice-présidentiel. Garth Brooks – dont les ventes d’albums solo sont les plus élevées de l’histoire des États-Unis, avec 148 millions de disques vendus, et se classent au deuxième rang derrière les Beatles – a répondu avec un message tout aussi amical, disant qu’il «ferait n’importe quelle course» avec Barry.

Il convient de noter que Garth Brooks aurait refusé une offre de jouer à l’inauguration de Donald Trump.

Ces derniers temps, Bernie Sanders a fait l’objet de nombreuses critiques, sans doute parce qu’il est apparu comme un favori pour obtenir la nomination de son parti. Au cours du débat houleux démocratique de la Caroline du Sud de cette semaine, Michael Bloomberg a affirmé que la Russie aidait la campagne Sanders (une allégation non étayée), Pete Buttigieg a déclaré que Sanders avait “une nostalgie de la politique révolutionnaire des années 1960”, et l’ancien vice-président Joe Biden a condamné Bilan des votes de Sanders sur la maîtrise des armements.

Malgré tout cela, Sanders est toujours en tête dans la plupart des sondages de nomination. Cependant, on s’attend largement à ce que Joe Biden remporte le premier vote de la Caroline du Sud, qui aura lieu demain; à bien des égards, sa campagne repose sur une victoire.

Le Super Tuesday, une collection extrêmement importante de 14 primaires présidentielles des États, devrait avoir lieu le 3 mars.