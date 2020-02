Gary Holt espère sortir un nouvel album d’Exodus avant la fin de 2020

Mercredi dernier (12 février), EXODE guitariste Gary Holt a parlé à Kaaos TV de Finlande des plans du groupe pour faire le suivi de 2014 “Blood In Blood Out” album. Il a dit (voir la vidéo ci-dessous): “Nous serons dans le studio avec espoir cet été. Nous restons à la maison cet été, sauf pour un spectacle au Dynamo Festival [in the Netherlands]. Nous ne faisons pas de tournée du festival d’été européen ou rien, et nous allons juste travailler sur le nouveau disque. Et c’est putain de lourd. [Laughs] C’est tellement lourd. [Laughs]”

Gary a continué en disant qu’il a “beaucoup de choses” déjà écrites pour le prochain EXODE LP. “Je n’arrête jamais d’écrire”, a-t-il révélé. “J’ai assez de riffs pour cinq albums en ce moment. Je continuerai d’écrire jusqu’à ce que nous commencions à enregistrer.”

Quant à une éventuelle date de sortie pour EXODEde nouveaux efforts, Holt a déclaré: “J’espère le sortir cette année – comme vers la fin de l’année. Nous verrons comment se déroule le calendrier et tout ça.”

Holt a également parlé de revenir à EXODE en tant que membre à temps plein après avoir joué avec SLAYER pendant près d’une décennie en remplacement du défunt guitariste Jeff Hanneman. Il a dit: “[Quandj’aicommencéàjoueravec[WhenIfirststartedplayingwithSLAYER], Je pensais que j’allais juste intervenir et aider les gars jusqu’à ce que Jeff pourrait revenir. Et je pensais que peut-être [I would stay there for] hauts de six mois. Et la tragédie a frappé, et la prochaine chose que je sais, c’est presque neuf ans. Et ce fut neuf grandes années, et nous nous sommes beaucoup amusés, malgré la tragédie qui a fait que je suis toujours là. Mais à la fin de la journée, je suis heureux d’être de retour ici. C’est ma famille. SLAYER c’est aussi ma famille. Ceci est ma première famille. Ils sont une seconde famille. Et ces gars sont mes amis d’enfance. C’est donc bon d’être de retour avec eux. “

Gary également abattu la suggestion selon laquelle jouer avec SLAYER l’a inspiré pour écrire de nouvelles EXODE Matériel. “[Those are] mondes totalement différents “, at-il expliqué.” Mon travail dans SLAYER était de jouer les chansons, de bien les jouer et de sortir et de déchiqueter aussi vite que possible pour tout le spectacle. Et c’était cool. Et c’était bon pour mes côtelettes, car il y a beaucoup de solos dans le SLAYER des chansons, surtout pour moi, parce que j’ai fait tout Jeffles solos, et Jeff avait beaucoup de pistes. C’était donc cool. Je dois briller et faire mon truc et mes trucs et le faire devant beaucoup de gens. Mais je suis heureux d’être de retour à ma place. “

Holt rejoint EXODE en 1981 peu de temps après la formation du groupe, et a été son principal auteur-compositeur depuis. Holt a joué sur tous les EXODE album, et est considéré comme très influent dans le monde du thrash metal. En 2011, il a commencé à remplacer Hanneman à SLAYER concerts et est devenu le co-guitariste à plein temps du groupe à partir de 2013, tout en restant membre de EXODE. En octobre 2014, EXODE a sorti son dixième album studio, “Blood In Blood Out”, sur le Explosion nucléaire étiquette.

“Blood In Blood Out” marqué EXODEpremier album depuis le départ du chanteur du groupe depuis neuf ans, Rob Dukeset le retour de Steve “Zetro” Souza, qui avait auparavant EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.



