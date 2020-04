Gavin Rossdale de Bush sur les messages mitigés des médias sur Covid 19: “Que suis-je censé croire?”

BUISSON chanteur Gavin Rossdale a déploré le fait que le message sur les coronavirus transmis par les réseaux de télévision américains n’est pas le même.

Dans un récent Banc sondage, huit sur 10 Fox News les téléspectateurs ont déclaré que les médias ont exagéré la menace du coronavirus contre 54% des . téléspectateurs et seulement 35% des MSNBC les observateurs.

Pendant un chat en ligne en direct avec 101 WQKX plus tôt dans la journée (mardi 7 avril), Rossdale abordé la disparité, en disant (voir la vidéo ci-dessous): “C’est tellement bizarre, car maintenant, avec la pandémie corona, et nous espérons que la plupart des gens sortiront des versions légèrement meilleures d’eux-mêmes, c’est presque comme un nouvel état d’esprit. Nous avons cette chance pour réinitialiser et réaliser qu’en fait, nous allions tous trop vite et qu’aucun de nous ne prêtait suffisamment d’attention aux gens autour de nous. C’est donc la chose, je pense – cette part et cette inquiétude et cette camaraderie parmi nous, où nous ne le faisons tout simplement pas savoir ce qui se passe.

“C’est un peu effrayant, ce qui se passe”, a-t-il poursuivi. “Vous n’avez pas de réponses. Si vos enfants vous le demandent, vous ne savez pas ce qui se passe. Si vos amis vous le demandent – personne ne le sait. Tout le monde jette juste la dernière information. Vous regardez ., tu regardes Renard, c’est juste des tongs. C’est incroyable. «Tout s’est très bien passé. Nous avons un remède. Ensuite, vous allez à ., comme Don Lemon. ‘Oh mon Dieu. Qu’a-t-il dit maintenant? Qu’est-ce qu’il a dit maintenant? Retour à[[Sean] Hannity. C’est incroyable. “ Personne ne donne à Trump le crédit qu’il mérite. ” Vous allez là-bas: «Que suis-je censé croire? Que ce passe-t-il?'”

BUISSONest le nouvel album, “Le Royaume”, sortira cet été.

Le groupe a récemment sorti un clip pour le dernier single, “Fleurs sur une tombe”.

BUISSONdernier effort de 2017 “Arc-en-ciel noir et blanc”, a été conçu après Rossdale a divorcé avec un juge pop star / télé-réalité Gwen Stefani en 2015.

BUISSONLa gamme actuelle comprend également le guitariste Chris Traynor, bassiste Corey Britz et batteur Nik Hughes.

Le groupe, dissous en 2002 mais réuni en 2010, a sorti trois albums depuis sa réforme.



Gavin Rossdale sur 101 WQKX

Gavin Rossdale de Bush est en direct avec Tim Virgin! Vous avez une question pour Gavin? Faites-nous savoir dans le chat!

Publié par 101 WKQX le mardi 7 avril 2020

