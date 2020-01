Geddy Lee et Alex Lifeson de Rush remercient tout le monde pour leur “ effusion d’amour ” depuis la mort de Neil Peart

SE RUERc’est Geddy Lee et Alex Lifeson ont remercié tous ceux qui ont rendu hommage à Neil Peart.

Peart est décédé le 7 janvier à Santa Monica, en Californie, après une bataille de trois ans contre le glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau. L’emblématique SE RUER le batteur avait 67 ans. Le groupe a annoncé son décès le 10 janvier, déclenchant des ondes de choc et une vague de chagrin de fans et de musiciens du monde entier.

Vendredi (17 janvier), Lee et Lifeson a écrit sur les réseaux sociaux: “Nos remerciements les plus sincères vont à la famille, aux amis, aux musiciens, aux écrivains et aux fans du monde entier pour l’incroyable effusion d’amour et de respect pour Neil depuis son décès. Ces hommages touchants contribuent à atténuer la douleur de cette terrible perte et nous rappellent à tous de célébrer sa vie remarquable et nos liens avec elle. “

SE RUERLe dernier spectacle de Michael a eu lieu au Forum de Los Angeles le 1er août 2015. Peart a indiqué à l’époque qu’il voulait prendre sa retraite alors qu’il était encore en mesure de bien jouer, ainsi qu’un désir de passer plus de temps à la maison avec sa jeune fille.

Peart rejoint SE RUER en 1974. Il était considéré comme l’un des meilleurs batteurs de rock de tous les temps, aux côtés de John Bonham de LED ZEPPELIN; Keith Moon de L’OMS; et Ginger Baker de CRÈME. Peart était aussi SE RUERparolier principal de, s’inspirant de tout, de la science-fiction à Ayn rand.



Nos remerciements les plus sincères vont à la famille, aux amis, aux musiciens, aux écrivains et aux fans du monde entier pour …

Publié par RUSH le vendredi 17 janvier 2020

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).