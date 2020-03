Geezer Butler et Chad Smith seront honorés lors du huitième concert-bénéfice annuel d’Adopt The Arts

Adoptez les arts«Le huitième concert bénéfice annuel aura lieu le mardi 12 mai à l’Avalon à Hollywood. Les places de table et les billets sont disponibles à partir d’aujourd’hui via www.adoptthearts.org.

Comme pour l’événement réussi de l’année dernière, cette soirée immersive d’art et de musique lancera les «2020 Sound And Vision Awards» en l’honneur du bassiste et parolier légendaire pour SABBAT NOIR, Geezer Butler, le batteur de longue date du PIMENTS CHILI ROUGES, Chad Smith, et artiste visuel Shepard Fairey. La foule intime célébrera ces artistes emblématiques qui ont eu un impact significatif sur notre culture à travers leur musique et leur art, et en même temps, sensibilisera et collectera des fonds pour Adoptez les arts – une organisation 501 (c) (3) – dont la mission est de financer l’éducation musicale et artistique à travers le pays et de créer des partenariats pour garantir à tous les étudiants un accès à une éducation complète.

Adoptez les arts a annoncé les premiers invités musicaux à se joindre à eux pour des performances, dont le co-fondateur Matt Sorum (GUNS N ‘ROSES), Sabrer (GUNS N ‘ROSES), Duff McKagan (GUNS N ‘ROSES), Steve Stevens (BILLY IDOL), Robert Trujillo (METALLICA), Billy Duffy (LE CULTE), Dave Kushner (REVOLVER VELOURS), Jean 5 (ROB ZOMBIE) et Andrew Watt (POST MALONE, OZZY OSBOURNE), avec plus à venir. En tant que premier artiste visuel à recevoir le Adoptez les arts “Prix Sound And Vision” Fairey créera une galerie d’art pop-up spéciale sur place avec une rétrospective de son œuvre se concentrant sur les questions de justice sociale qui sont importantes pour lui; un nombre limité de pièces sera en vente.

“L’art peut vous sauver la vie. L’art est définitivement une thérapie pour son créateur, mais aussi pour le public, car l’art relie les gens à leur humanité universelle”, explique Fairey, partisan de Adoptez les arts depuis sa création. “J’ai 30 ans dans ma carrière artistique et je ne peux pas imaginer passer une journée sans créer et tout a commencé quand j’étais enfant. Heureusement pour moi, j’ai toujours eu des débouchés créatifs et après quelques négociations au lycée, mes parents m’ont fourni avec une éducation artistique encore plus riche pour laquelle je suis éternellement reconnaissant. Refuser aux élèves du primaire l’accès à l’éducation artistique, c’est nier leur développement de la pensée critique et de la résolution de problèmes ainsi que la capacité de s’exprimer, de collaborer et de se connecter avec les autres et plus. L’art permet aux gens, quels que soient leur âge, leur religion, leur langue ou leur situation géographique, d’avoir une compréhension universelle les uns des autres et du monde qui nous entoure. “

“Faire ces événements annuels pour Adoptez les arts sont toujours gratifiants avec autant de grands artistes qui interviennent pour aider “, dit Sorum. “Je suis très reconnaissant à tous mes amis musiciens et artistes que j’ai rencontrés tout au long de ma carrière qui croient en cette organisation. Je pense que cette année pourrait être la meilleure à ce jour avec les grands Chad Smith et Geezer Butler avec l’incroyable Shepard Fairey comme nos lauréats. Ce spectacle va basculer !!! “

“Ces individus incarnent tous les qualités que nous voulons inculquer à nos étudiants: créativité débridée, travail acharné, dévouement, concentration singulière et amour des arts”, ajoute Adoptez les arts co-fondateur, activiste et entrepreneur Abby Berman.

Adoptez les arts a été cofondée en 2010 par Sorum, Berman et membre fondateur du conseil d’administration, Golden Globe et Emmy Awardacteur primé Jane Lynch. Adoptez les arts a été formé en réponse à d’importantes réductions des budgets de l’éducation artistique dans les écoles élémentaires du district scolaire unifié de Los Angeles. À ce jour, la plupart des élèves du primaire n’ont pas accès aux cours d’art et de musique de façon régulière. Lancement officiel à l’automne 2012, Adoptez les arts “adopté” une école élémentaire du titre un et a maintenant fait don de plus de 1000 instruments à LAUSD. Adoptez les arts offre des cours d’art et de musique aux élèves de la maternelle à la cinquième année pendant la journée scolaire. C’est la mission de Adoptez les arts sensibiliser le public au manque de financement pour l’éducation artistique et musicale à travers le pays et établir des partenariats pour garantir que tous les élèves ont accès à une éducation complète, quel que soit l’endroit où ils vivent et vont à l’école.

