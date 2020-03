GEMA dévoile un fonds de secours de 43 millions de dollars pour les auteurs-compositeurs

L’organisation allemande GEMA de droits de représentation (PRO) a créé un fonds de secours de 43 millions de dollars pour soutenir financièrement ses compositeurs et auteurs-compositeurs membres pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19).

GEMA distribuera le paquet d’aide massif en deux phases. Le premier se concentrera sur les auteurs-compositeurs qui se produisent également en direct, car les mesures de prévention des coronavirus ont rendu difficile pour les artistes et autres professionnels du divertissement de se présenter devant la foule et de gagner leur vie. La deuxième phase dirigera des fonds vers des auteurs-compositeurs qui éprouvent des difficultés financières en raison des retombées financières de la pandémie.

En parlant de l’effort de secours de 43 millions de dollars, le PDG de la GEMA, le Dr Harald Heker, a déclaré: «La GEMA utilisera tous les moyens disponibles pour soutenir ses membres existentiellement menacés.»

La pandémie de coronavirus a eu un impact profond sur les artistes et la communauté musicale dans son ensemble. Les grands festivals de musique, les séries de concerts et les fonctions de l’industrie ont été mis sur glace alors que les gouvernements encouragent les citoyens à pratiquer la distanciation sociale et à rester chez eux, afin de freiner la propagation et la prévalence du virus.

Faute de revenus provenant des spectacles, de nombreux artistes et compagnies ont fait des coupes importantes. La semaine dernière, Zac Brown a informé les fans en larmes qu’il avait licencié la grande majorité de son équipe de longue date sur la route, et hier, le Cirque du Soleil s’est temporairement séparé de 95% de ses employés.

L’industrie de la musique a réagi avec force à la crise du COVID-19, et le soutien généralisé – des artistes, des fans et des organisations – s’est avéré être la conclusion la plus positive de la situation difficile. Les artistes ont commencé à diffuser en direct pour divertir les fans (en toute sécurité), et les fans ont soutenu leurs artistes préférés en se connectant.

La semaine dernière, la Recording Academy et son aile caritative, MusiCares, ont fait un don de 2 millions de dollars pour le soulagement des coronavirus, tandis que Rihanna et sa Fondation Clara Lionel se sont engagées à verser 5 millions de dollars. Gibson a temporairement interrompu ses activités aux États-Unis, mais pas avant de remettre à chaque employé un chèque de 1000 $.

La GEMA devrait commencer à distribuer immédiatement l’aide de 43 millions de dollars, bien que l’on ne sache pas combien de temps durera chacune des phases susmentionnées.