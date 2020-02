Gene Hoglan: Sean Reinert ‘était absolument un batteur de genre changeant et très inspirant’

Gene Hoglan a commenté le décès d’anciens DÉCÈS et CYNIQUE le batteur Sean Reinert. Sean a été trouvé insensible à son domicile californien le 24 janvier. Il n’avait que 48 ans.

L’ancien DÉCÈS et actuel TESTAMENT batteur a dit au “Talk Toomey” Podcast: “[[Sean]était absolument un batteur changeant de genre, très inspirant.[[DÉCÈSalbum de 1991] ‘Humain’ – Je l’ai dit plusieurs fois, et je le dirai toujours, Seanla batterie sur ‘Humain’ aidé à changer le jeu, absolument. Si vous avez un talent qui va au-delà du genre pour lequel vous jouez et que vous êtes autorisé à utiliser ce talent et cette expertise… Sean a fait un travail incroyable juste avec ‘Humain’. Dans l’ensemble, cet album était juste lourdement écrasant, totalement incroyable.

“Seanimpact sur notre style de musique, je l’ai ressenti immédiatement quelques années plus tard, quand j’allais travailler avec DÉCÈS“, at-il poursuivi.” Ayant Sean la mise en place du gabarit qu’il vient de faire ouvre toutes les voies d’approche de l’instrument sur «Modèles de pensée individuels» [1993] pour moi, et aussi ‘Symbolique’ [1995]. Juste avoir Sean là, et Mandrin [[Schuldiner, DÉCÈS cerveau]aussi, être comme: “Ouais, mec, je suis pour tout ce que tu veux écrire. Quoi que vous vouliez jouer de votre batterie, allez-y. Allez malade. Devenir fou.’ J’ai toujours cité Mandrin comme ça, et c’est une citation directe: «Aller malade. Devenir fou.’ Et ayant ‘Humain’ en dessous de DÉCÈSla ceinture a fait des albums comme ‘Individuel’ et ‘Symbolique’ et «Le son de la persévérance» [1998] être beaucoup plus facile à accepter du public et à créer du point de vue du groupe. “

Hoglan ajoutée: “Sean est un talent puissant qui, bien sûr, nous manquera toujours, et faire vivre son héritage musical à travers la musique est quelque chose pour lequel nous avons tous la chance. Tous nos cœurs vont à sa famille, son mari et tous ceux qui ont été impliqués dans sa vie. C’est une tragédie pour nous tous – absolument inattendue. Et nous ne savons toujours pas exactement ce qui s’est passé, et nous attendons tous avec haleine lorsque nous apprenons ce qui s’est exactement passé. Nous manquons Seanet nous aimons Sean, et nos cœurs vont à sa famille et à ses proches, et nous espérons qu’ils réussiront tout. “

Reinert était membre fondateur de CYNIQUE, avec guitariste / chanteur Paul Masvidalet il est resté dans le groupe jusqu’en septembre 2015.

En 1991, Reinert et Masvidal rejoint le légendaire groupe de Floride DÉCÈS pour enregistrer le “Humain” album. Après avoir tourné avec DÉCÈS, ils sont retournés à CYNIQUE.

Reinert joué ses derniers spectacles avec CYNIQUE en septembre 2015 au Japon.

Après sa sortie de CYNIQUE, Sean a été impliqué avec le groupe de rock progressif de Los Angeles DES ÊTRES PARFAITS.



