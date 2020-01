Gene Simmons à la tête du Sommet sur le leadership en matière de licences 2020

L’icône du divertissement et de l’esprit d’entreprise à plusieurs traits d’union devrait être présentée lors de la prochaine conférence de niveau exécutif pour partager les stratégies de construction d’une marque d’un milliard de dollars.

le Groupe mondial de licences à Marchés informels, principal organisateur de salons professionnels et partenaire média du secteur des licences, a annoncé un artiste et entrepreneur de renommée mondiale Gene Simmons fera la une Sommet sur le leadership en matière de licences 2020 comme conférencier principal.

Simmons a passionné et titillé les fans pendant plus de quatre décennies. Simmons est le co-fondateur de BAISER, Le groupe primé record d’or en Amérique de tous les temps, et est le cerveau derrière la centrale de marchandise qui a généré plus de 1 milliard de dollars de ventes au détail de produits de consommation sous licence pour des marques allant de “Bijoux de famille Gene Simmons” à Rock & Brews, Photos de Erebus, Records Simmons, LA KISS et plus. Il a également conçu des collaborations avec des partenaires de premier ordre tels que Archie Comics, Coca Cola, Hello Kitty, Visa, USPS, Indy Car Series et plus. Dans son discours, “Gene Simmons: créer une marque”, Simmons parlera franchement au Sommet sur le leadership en matière de licences public sur le lancement de son nouvel empire de la marque et les secrets pour tirer parti d’une marque lorsque vous êtes la star.

“Les licences sont une industrie à multiples facettes en constante évolution qui, si elle est exécutée avec passion et stratégie, permet aux marques de mettre en valeur et de monétiser leur style et leur personnalité”, a déclaré Simmons. “J’ai hâte de partager mon expérience personnelle et les leçons apprises au cours de mes années à maîtriser l’art de cette entreprise électrique avec Sommet sur le leadership en matière de licences participants.”

D’année en année, l’activité de licence de marque ne cesse de croître et d’évoluer. Selon l’enquête annuelle mondiale sur les licences de Licensing International, les ventes au détail mondiales de produits et services sous licence ont atteint 280,3 milliards de dollars en 2018. Sommet sur le leadership en matière de licences, une conférence exclusive de niveau exécutif et un événement de réseautage, se trouve au centre de l’innovation de l’industrie, reliant les créateurs de tendances mondiales façonnant l’industrie dynamique à travers la fabrication, la vente au détail, les marques et les agents. La conférence intime qui se tiendra au New York Hilton Midtown, du 16 au 17 mars 2020, réunira plus de 300 dirigeants de licences de marque et de vente au détail pour deux jours complets de réseautage et de leadership éclairé.

“Nous sommes honorés d’annoncer que Gene Simmons sera le titre de cette année Sommet sur le leadership en matière de licences,” m’a dit Anna Knight, vice président, Groupe mondial de licences. “Simmons est vraiment un génie du merchandising – en tant que moteur de l’une des plus grandes marques de musique de tous les temps, l’innovation et la pérennité de sa marque sont certainement celles que tout chef d’entreprise voudrait imiter. Sa capacité à prendre des risques, à favoriser une croissance profonde et durable de la marque et à se diversifier entre les catégories de produits est une source d’inspiration et sera une expérience que nos participants ramèneront à la salle du conseil d’administration. “

Pour vous inscrire, rendez-vous à cet endroit.

