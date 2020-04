Gene Simmons déclare que l’industrie de la musique a perdu des «milliards de dollars» pendant la pandémie de coronavirus

BAISER bassiste / chanteur Gene Simmons a parlé au Fox 11 Émission de télévision de Los Angeles “Good Day LA” sur la façon dont la pandémie de coronavirus a affecté l’industrie de la musique, à peu près chaque spectacle, lieu et festival en direct étant annulé ou reporté. Il a dit (voir la vidéo ci-dessous): “Eh bien, regardez, nous pouvons parler des grands nombres, et cela signifie des milliards de dollars qui sont perdus. Les riches et les célèbres et les beaux gens qui portent des tenues idiotes comme ça et qui ont des cheveux idiots comme ça – juste des milliards de dollars jetés dans les égouts. Et alors? Vous parlez de mères célibataires et de familles qui vivent de chèque en chèque. Les gens qui organisent ces concerts – les gens de la sécurité, les équipes de voirie , tout ça. C’est important; c’est la survie. Et donc les gens dans et autour de l’infrastructure sont les gens qui souffrent le plus. “

Il a poursuivi: “Nous faisons notre part. Nous avons une chaîne de restaurants appelée Rock & Brews – deux à LAX; ils sont partout dans le sud de la Californie, à travers le pays et tout – nous y avons mis un terme. Et nous écrivons des chèques sur des choses importantes. Je viens d’envoyer un joli gros chèque à l’hôpital pour enfants ici à Los Angeles, parce que non seulement vous avez des enfants souffrant de cette horrible chose, mais il y a aussi des enfants qui luttent contre le cancer. Alors chacun peut faire sa part. Il y a des banques alimentaires. Tout le monde peut faire les choses. Reste à la maison. Apprenez à connaître votre femme. Elle veut te voir plus souvent de toute façon. “

Gène a poursuivi en disant que des gens comme lui “n’ont rien à redire … Il se passe des choses misérables”, a-t-il dit. “Les gens perdent la vie – toutes sortes de choses. La meilleure chose que nous puissions faire est de prendre soin les uns des autres … Nous sommes dans le même bateau. La seule façon est la voie solitaire. Habituez-vous à être seul ou avec votre proches. “

Des millions d’Américains sont confrontés à des ordres de séjour à domicile alors que le coronavirus continue de se frayer un chemin à travers les États-Unis.

Plus de 1,6 million de cas de coronavirus ont été signalés dans le monde et plus de 100 000 décès à ce jour, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense.

Les responsables américains ont à plusieurs reprises exhorté les Américains à tenir compte de ce que les autorités fédérales, étatiques et locales leur demandent afin de limiter la propagation et d’atténuer l’impact du virus sur la population.



