Genesis ajoute six autres dates au Royaume-Uni à sa tournée de retrouvailles

Genesis a ajouté six autres dates à sa tournée de retrouvailles. Le groupe a révélé d’autres concerts à Liverpool, Newcastle, Leeds, Birmingham, Manchester et Glasgow, portant le total à 16 représentations. Les billets pour les nouveaux spectacles sont maintenant en vente. Visitez le groupe site officiel pour plus d’informations.

Plus tôt cette semaine, Phil Collins, Mike Rutherford et Tony Banks a révélé une série de neuf spectacles britanniques avec une date à Dublin sous la bannière “The Last Domino?”.

La prochaine tournée de retrouvailles de Genesis marque les premiers concerts du groupe depuis 2007. Collins, Rutherford et Banks seront rejoints par le guitariste / bassiste de longue date Daryl Stuermer et le fils de Collins Nic Collins à la batterie.

S’adressant exclusivement à Prog, Collins a déclaré: «Il y avait plus de raisons de le faire que de ne pas le faire. Si nous devions le faire comme nous le faisions auparavant, je ne pense pas que je le ferais. Mais de nos jours, cela peut être fait différemment, et je le fais depuis quelques années.

Banks a ajouté: “Après que Phil ait terminé sa propre tournée, tout le monde a pensé:” Nous pourrions en parler et voir si c’est une bonne idée. “

«Une fois que nous avons décidé que c’était une possibilité, nous voulions voir comment cela fonctionnerait lorsque nous jouerions ensemble. Nous avons donc passé quelques semaines en janvier à New York pour voir comment ça sonnait. Les gens ont demandé: «Pourquoi êtes-vous ici?» Nous avons simplement dit: «Oh, pour un mariage.» »

La tournée de retrouvailles de Genesis comprend les spectacles suivants. Les dates nouvellement annoncées sont en gras:

16 nov: Dublin 3 Arena

19 nov: Belfast SSE Arena

23 novembre: Liverpool M&S Bank Arena

24 novembre: Liverpool M&S Bank Arena

26 novembre: Newcastle Utilita Arena

27 novembre: Newcastle Utilita Arena

29 nov: Londres The O2

30 nov: Londres The O2

02 déc: Leeds First Direct Arena

03 déc: Leeds First Direct Arena

05 déc: Birmingham Utilita Arena

06 déc: Birmingham Utilita Arena

08 déc: Manchester Arena

09 déc: Manchester Arena

11 décembre: Glasgow SSE Hydro Arena

12 décembre: Glasgow SSE Hydro Arena.

