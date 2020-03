Genesis annonce le dernier domino? Tournée britannique et irlandaise

Genesis, qui figure parmi les artistes enregistreurs les plus vendus de tous les temps et l’un des groupes britanniques les plus connus au niveau international, sera en tournée pour la première fois en 13 ans. Le groupe légendaire a annoncé la tournée “ The Last Domino? ” De 2020, qui débutera à Dublin le 16 novembre et sera la première sortie live de Tony Banks, Phil Collins et Mike Rutherford depuis le tour du monde, à guichets fermés ‘Turn It On Again: The Tour ‘en 2007. Ils seront rejoints sur scène par Nic Collins à la batterie et le guitariste et bassiste de longue date du groupe Daryl Stuermer.

Les billets seront en vente générale à 9h le vendredi 6 mars. Visitez le groupe site officiel pour les billets et plus d’informations.

Genesis est l’un des groupes les plus vendus et les plus réussis au monde de tous les temps. Ils ont vendu environ 100 millions d’albums et ont joué dans des stades et des arènes à guichets fermés partout dans le monde pendant des décennies.

L’évolution de Genesis est unique, leur son s’est développé et a progressé tout au long de leur carrière et avec de multiples modifications de line-up dans les premières années, la line-up classique de Tony Banks, Phil Collins et Mike Rutherford a pris forme en 1976.

Et puis il y en avait trois (1978) était le premier album du groupe sorti en trois morceaux et a donné naissance au single ‘Follow You Follow Me’, qui était leur premier top dix britannique et le top 30 américain et s’est avéré être le début d’un énorme succès commercial mondial. Les albums Duke (1980), Abacab (1981), Genesis (1983), Invisible Touch (1986) et We Can’t Dance (1991) ont suivi pour le trio, aux côtés de tournées mondiales de stades presque constantes, cimentant le groupe comme l’un des plus succès de tous les temps.

Banks, Collins et Rutherford se sont à nouveau réunis en tant que groupe en 2007 après près de 10 ans pour la tournée Turn It On Again qui a été l’une des plus grosses tournées de l’année avec des stades à guichets fermés à travers le monde.

La tournée «The Last Domino?» De Genesis comprend les dates suivantes:

Lundi 16 novembre: Dublin 3 Arena

Jeudi 19 novembre: Belfast SSE Arena

Lundi 23 novembre: Liverpool M&S Bank Arena

Jeudi 26 novembre: Newcastle Utilita Arena

Dimanche 29 novembre: Londres The O2

Lundi 30 novembre: Londres The O2

Mercredi 2 décembre: Leeds First Direct Arena

Samedi 5 décembre: Birmingham Arena

Mardi 8 décembre: Manchester Manchester Arena

Vendredi 11 décembre: Glasgow SSE Arena.

Écoutez le meilleur de Genesis sur Apple Music et Spotify.