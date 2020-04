Genesis annonce le festival exclusif du film Lockdown

Genesis a annoncé son propre festival du film pendant le verrouillage du coronavirus, pendant lequel ils montreront des projections de leurs différents concerts en direct au fil des ans via leur chaîne YouTube officielle tous les samedis pour les prochaines semaines.

Dans une déclaration sur leurs canaux de médias sociaux, le groupe a annoncé: «Présentation du Genesis Film Festival, une célébration de séquences en direct que vous pourrez apprécier pendant le verrouillage! Au cours des 5 prochaines semaines, tous les samedis à partir de 20 h BST / 14 h HAE, un nouveau film Genesis sera mis à disposition sur la chaîne YouTube du groupe pendant 7 jours. »

Tout commence ce soir, le 18 avril, avec une projection du film Three Sides Live de 1983. Réalisé par Stuart Orme et sorti à l’origine en 1982, Three Sides Live propose des performances live et des séquences en coulisses enregistrées lors de la tournée «Abacab» de 1981 en Europe et en Amérique du Nord.

Three Sides Live sera suivi de:

25 avril: The Mama Tour (194)

2 mai: Live au stade de Wembley (1987)

9 mai: Notre chemin (1992)

16 mai: Quand à Rome (2007)

Genesis a annoncé la réunion du line-up de Phil Collins, Tony Banks et Mike Rutherford le mois dernier, avec des dates en direct annoncées pour novembre 2020. Visitez le site officiel du groupe pour plus d’informations sur les dates.

La tournée «The Last Domino?» Marque les premiers concerts du groupe depuis 2007. Collins, Rutherford et Banks seront rejoints par le guitariste / bassiste de longue date Daryl Stuermer et le fils de Collins, Nic Collins, à la batterie.

S’adressant exclusivement à Prog, Collins a déclaré: «Il y avait plus de raisons de le faire que de ne pas le faire. Si nous devions le faire comme nous le faisions auparavant, je ne pense pas que je le ferais. Mais de nos jours, cela peut être fait différemment, et je le fais depuis quelques années.

Banks a ajouté: “Après que Phil ait terminé sa propre tournée, tout le monde a pensé:” Nous pourrions en parler et voir si c’est une bonne idée. “”

