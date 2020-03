Genesis Breyer P-Orridge mort à 70 ans

Genesis Breyer P-Orridge, icône d’avant-garde et membre fondateur des groupes expérimentaux cultes Throbbing Gristle et Psychic TV, est décédé, comme l’a révélé le co-fondateur de Dais Records, Ryan Martin via les réseaux sociaux. Martin a partagé une déclaration des filles de Genesis, Genesse et Caresse, qui ont confirmé que leur parent est décédé le matin du 14 mars 2020. P-Orridge a été diagnostiqué avec une leucémie myélomonocytaire chronique en 2017. P-Orridge avait 70 ans.

P-Orridge identifié comme troisième sexe, avec les pronoms préférés s / he et h / er. Le musicien, poète, artiste de la performance et occultiste anglais était surtout connu pour son travail influent dans le genre de la musique industrielle et était souvent appelé le «parrain de la musique industrielle». Ses positions artistiques sur l’occultisme, le travail du sexe, la violence et d’autres sujets tabous ont suscité une grande controverse au Royaume-Uni; cette attitude anti-établissement et cette production prolifique se sont solidifiés comme statut de figure culte d’avant-garde.

P-Orridge est né Neil Andrew Megson à Victoria Park, Manchester et a grandi à Essex. Adolescent, il a fréquenté l’école Solihull dans le Warwickshire où il a développé un intérêt pour l’occultisme, l’art d’avant-garde et la musique. Il a abandonné l’Université de Hull pour rejoindre une commune de Londres, puis a quitté la commune après trois mois pour fonder le collectif d’art d’avant-garde et de musique d’improvisation COUM Transmissions et changer son nom en Genesis P-Orridge. Il a dirigé le célèbre collectif d’inspiration dadaïste de 1969 à 1976. Il a formé Throbbing Gristle aux côtés de Chris Carter, Peter «Sleazy» Christopherson et Cosey Fanni Tutti vers la fin de COUM.

Throbbing Gristle a sorti son premier album The Second Annual Report en 1977 sur leurs propres disques industriels. Le groupe a incorporé du bruit blanc, des échantillons sur bande et de la poésie parlée dans leur travail, et était connu pour ses images provocantes – telles que les camps de concentration nazis et la pornographie – utilisées lors de leurs spectacles. Leur mélange abrasif d’éthos rock, électronique et punk allait devenir le fondement de la musique industrielle. Au total, Throbbing Gristle a sorti neuf albums complets, malgré sa rupture en 1981 et sa reconstitution presque deux décennies plus tard.

Dans ses mémoires Art Sex Music de 2017, Cosey Fanni Tutti a accusé P-Orridge de violence psychologique et physique. P-Orridge a nié les allégations. “Tout ce qui vend un livre vend un livre”, a-t-il déclaré au New York Times.

En 1982, Christopherson et P-Orridge ont formé le groupe d’art vidéo et de performance musicale Psychic TV. Ensemble, ils ont publié une série mensuelle d’albums live à partir de 1986, entrant dans le Livre Guinness des records du monde pour la plupart des disques sortis en un an. Le groupe d’inspiration acid house a collaboré avec un large éventail d’artistes, dont Alex Fergusson (Alternative TV), Current 93, The Cult, Andrew Weatherall et bien d’autres. Leurs œuvres les plus influentes étaient Pagan Day de 1984 et Allegory and Self de 1988, rééditées en 2017.

Thee Temple ov Psychick Youth (TOPY), un réseau «anti-secte», a été créé aux côtés de Psychic TV pour faciliter la discussion autour de la «magie du chaos» et de la tradition occulte. En 1993, P-Orridge et sa deuxième épouse Lady Jaye ont déménagé à Ridgewood, Queens, où ils subiraient le «Projet Pandrogeny» – ils ont subi une opération de modification corporelle pour se ressembler comme un seul «pandrogyne» nommé Breyer P- Orridge et a adopté des pronoms non sexistes. Bien que Lady Jaye soit décédée d’un cancer de l’estomac en 2007, P-Orridge a continué de s’identifier comme pandémique pour le reste de sa vie. Le dernier album studio de P-Orridge était l’album Alienist de Psychic TV en 2016.

