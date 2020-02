Genesis Embrace The Post-Peter Gabriel Future

Le départ de Peter Gabriel de Genèse après L’agneau se couche sur Broadway peut avoir jeté un doute sur l’avenir du groupe. Mais comme Phil Collins hésitant un peu à reprendre les rênes vocales du premier album de leur nouvelle ère, A Trick Of The Tail, il devint vite clair qu’ils allaient bien s’entendre. Le nouvel album aurait vendu deux fois plus d’exemplaires que le précédent.

Écoutez A Trick Of The Tail en ce moment.

Sorti le 2 février 1976, c’est un record qui a vu MM. Collins, Banks, Hackett et Rutherford suivant leurs meilleurs instincts. “C’est aussi fort que jamais”, a déclaré Banks à Melody Maker lors de l’émergence de A Trick Of The Tail, suivi d’une déclaration audacieuse. «Si ce n’est pas le cas, nous ne jouerons plus. Si ce n’est pas aussi bon, ça ne sert à rien de jouer. Peter est parti et la vie continue. Nous étions tous tristes. Nous avons passé un certain temps à essayer de le faire changer d’avis, mais quand il ne l’a pas fait, nous avons simplement continué. »

Néanmoins, Banks n’a pas caché sa nervosité quant à la façon dont le LP serait reçu. «Nous sommes inquiets à propos de l’album. Nous le sommes toujours. Nous avons toujours eu confiance en nos propres capacités. L’appréhension est plutôt de savoir si le public nous acceptera sans Peter. Il était notre logo visuel. Les choses dont vous vous souvenez sont Peter et ses costumes. C’est perdre ça. “

Mais dans la même interview, Collins s’est déclaré «extrêmement confiant» à propos d’un disque qui, selon lui, avait plus d’attrait que n’importe quelle version précédente de Genesis. Et cela s’est avéré pour le set de 51 minutes, produit par le désormais quatre pièces avec David Hentschel. Cela a commencé avec la puissante composition du groupe «Dance On A Volcano» et n’a jamais regardé en arrière.

Pour la première fois sur un album Genesis, les membres du groupe ont été crédités individuellement, ce qui a révélé comment différentes combinaisons d’écrivains mettaient leurs talents en commun. Le dernier “ Los Endos ” était le seul autre morceau attribué aux quatre membres, mais Banks est apparu comme l’individu le plus productif: deux des autres étaient du claviériste avec Rutherford, un avec Collins, un autre avec Hackett, et Banks a écrit deux tout seul.

«Squonk», le morceau sur lequel Phil s’est testé pour la première fois (et la réaction du groupe) dans le rôle vocal principal, est l’un des morceaux les plus durables. Les résultats ont été si réussis qu’il a pris le poste à partir de ce moment-là. La chanson-titre, écrite uniquement par Banks, était un délice délicat, et a été publiée en single, avec la première vidéo promotionnelle du groupe.

A Trick Of The Tail a fait ses débuts sur le graphique britannique au n ° 5 le 20 mars. Il a passé ses six premières semaines dans le top dix, bénéficiant d’une course ininterrompue de 31 semaines dans le top 75 jusqu’en septembre. L’album faisait encore des apparitions occasionnelles dans l’enquête plus de deux ans et demi après sa sortie. En juin, il est allé à la fois en argent et en or, et a également frappé l’or en Amérique, où il a atteint le n ° 31.

“Nous allons perdre des gens et nous gagnerons des gens avec le nouvel album”, a déclaré Banks dans cette interview avec Melody Maker. «Nous nous y attendons. Le problème avec l’Angleterre est que les gens décident à un stade précoce s’ils aiment ou non quelque chose. Ce que j’aimerais, c’est une réévaluation. Beaucoup de gens ont des idées préconçues sur ce qu’est la Genèse. Je voudrais qu’ils écoutent les albums et ils pourraient être très surpris. “

Et qui n’aime pas une belle surprise? Alors que l’album atteignait un sommet au Royaume-Uni au n ° 3, le plus haut album du groupe depuis Selling England By The Pound, et le meilleur album du groupe américain à ce jour, il était clair que la genèse de la nouvelle Genesis était de bon augure. pour le futur.

Un tour de la queue peut être acheté ici.

Suivez la playlist officielle Genesis Best Of.