Genesis réunis pour la tournée | Pitchfork

Genesis a annoncé une réunion et une tournée. La programmation classique de Phil Collins, Tony Banks et Mike Rutherford sera rejointe par Nic Collins et Daryl Stuermer aux dates, actuellement limitées au Royaume-Uni. Retrouvez l’itinéraire complet sur l’affiche ci-dessous. Le groupe s’était réuni auparavant en 2007, pour une tournée, et en 2014 pour le documentaire Genesis: Together and Apart. Leur dernier album était Calling All Stations de 1997.

