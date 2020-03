Genesis se réunit après 13 ans … mais sans Peter Gabriel

L’un des plus grands groupes de l’histoire de la musique est Genesis, qui, curieusement, comme son nom, a muté plusieurs foiss. Le premier alignement de forme a été commandé par le grand Peter Gabriel, qui après quelques années et après s’être consolidé comme l’un des groupes de rock britanniques les plus importants du moment, a décidé de se séparer. Immédiatement Batteur et connu de tous, Phil Collins, a pris les rênes du groupe bien qu’ils aient inévitablement fini par se séparer en 1998.

Depuis, ils sont venus et repartis, avec des performances sporadiques et des tournées à travers le monde, mais apparemment, ils seraient sur le point d’annoncer une tournée de retrouvailles, mais … sans Peter Gabriel. Certains médias comme The Sun ont dit que, Phil Collins, Tony Banks et Mike Rutherford sont en discussions très avancées pour se réunir et jouer des chansons classiques comme “I Can’t Dance” et “The Carpet Crawlers” et ils avaient raison, cependant Ils ont dit très clairement que le chanteur de “Sledgehammer” n’a rien à voir avec aucun de ces spectacles.

LLa tournée couvrira certaines dates au Royaume-Uni en novembre et décembre de cette année, bien que la même source n’exclue pas que dans l’un d’eux nous surprennent et annoncent une extension dans le monde entier. Ce ne serait rien de fou car le 2 mars dernier, Genesis a partagé une photo sur son compte Instagram où rien d’autre n’était les trois membres restants et avec une phrase qui disait: “Et puis il y en avait trois”.

Après toutes ces rumeurs, Enfin, les membres de Genesis ont confirmé qu’ils donneront quelques spectacles fin 2020 et ici nous laissons toutes les dates qu’il y a jusqu’à présent:

16 novembre – Dublin, Irlande

19 novembre – Belfast, Irlande

23 novembre – Liverpool

26 novembre – Newcastle

29 et 30 novembre – Londres

2 décembre – Leeds

5 décembre – Birmingham

8 décembre – Manchester

11 décembre – Glasgow

La dernière fois que Genesis a joué en groupe, c’était en 2007, quand ils ont donné un spectacle au Hollywood Bowl de Los Angelesmais depuis Collins, Banks et Rutherford ont été vus dans un match des Knicks ensemble plus tôt cette année, des rumeurs ont commencé à croître selon lesquelles ils planifiaient quelque chose ensemble.

L’année dernière, Phil et Mike ont fait une tournée et le batteur / chanteur / todologue du groupe a dit qu’il serait ouvert à une rencontre avec son fils Nicholas à la batterie. Il ne reste plus qu’à attendre que l’un d’entre eux nous quitte d’un œil carré et enfin à être encouragé à venir au Mexique, nous croisons les doigts.