Genius apporte des paroles à la télévision grâce à un partenariat avec Fuse

Fuse Media s’associe à Genius pour apporter son contenu axé sur les paroles à la télévision en mars.

La série Genius x Fuse offrira aux téléspectateurs un contenu axé sur l’artiste comme Vérifié et Déconstruit. Dans le premier épisode, Alicia Keys décompose le sens de son hit, “Underdog” sur Vérifié. 2 Chainz discute de son nouveau label, T.R.U. avec Rob Markman sur For the Record. Et le producteur Hit-Boy décrit comment le «Backseat Freestyle» de Kendrick Lamar a été créé sur Deconstructed.

Joshua Asen, directeur de la télévision et du cinéma de Genius, affirme que le contenu axé sur l’artiste est l’avenir.

“Genius défend les artistes qui façonnent la culture musicale d’aujourd’hui”, a-t-il déclaré. “Notre contenu numérique met en lumière leur artisanat et leur créativité et résonne intensément avec notre public en ligne.”

Le partenariat avec Fuse permettra aux téléspectateurs de se concentrer profondément sur les paroles et les plongées profondes de Genius. Fuse travaille dur pour étendre ses partenariats dans le domaine des médias numériques. La série Made from Scratch de YouTube s’est retrouvée à la télévision en partenariat avec Fuse.

La décision de sécuriser sa marque en proposant plus que des paroles «officielles» pourrait aider Genius à plaider contre Google. En décembre, le site de paroles a poursuivi Google pour avoir levé les paroles. Le travail de copier-coller a été révélé après que les paroliers Genius aient caché des indices intelligents dans leurs paroles pour écraser Google “en flagrant délit”.

Plus tôt ce mois-ci, Genius a annoncé que les abonnés d’Apple Music obtiendraient d’abord Verified. Apple Music coproduit désormais des épisodes vérifiés qui apparaissent sur le service. Les vidéos vérifiées de Genius publiées sur YouTube sont également associées à Apple Music 24 heures plus tard.

Genius a fait ses débuts avec Verified en 2016 et a créé plus de 850 épisodes avec des artistes. Ice Cube, Chance the Rapper, Lil Nas X, Billie Eilish et Cardi B. ne sont que quelques-uns des artistes participants. Les musiciens s’assoient devant le panneau du spectacle pour discuter de la créativité, de la vision et de l’inspiration de leurs chansons les plus populaires.