Geoff Tate dit que jouer tout l’album ‘Empire’ de Queensrÿche est un ‘effort complètement égoïste’

Le magazine australien Heavy a récemment interviewé un ancien QUEENSRŸCHE chanteur Geoff Tate. Vous pouvez écouter l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

En répétant QUEENSRŸCHEl’album classique de 1988, “Opération: Mindcrime” plus de trois décennies après sa sortie pour une série de dates de tournée du 30e anniversaire:

Geoff: “C’était une tâche agréable de revenir en arrière et de m’y plonger et de vraiment l’écouter à nouveau et voir ce que c’était là, ce qui est intéressant de mon point de vue, car souvent avec le temps, vous ne revisitez pas l’album pour autant que vous vous en souveniez et que vous jouiez les chansons. Parce que c’était le 30e anniversaire, je voulais le présenter d’une manière qui soit plus conforme à la façon dont le disque a été enregistré. Je l’ai vraiment écouté attentivement et compris beaucoup de choses que j’avais en quelque sorte oubliées lors des tournées précédentes et à différents moments de la lecture de l’album. Je voulais revoir l’album et faire plus d’une version album des chansons. C’était assez différent et assez agréable , aussi, pour revenir en arrière et l’écouter à nouveau avec de nouvelles oreilles. “

En revisitant ses pensées et ses sentiments d’il y a 30 ans:

Geoff: “[Laughs] C’était définitivement un voyage. J’ai été surpris de voir et de reconnaître à quel point le sujet de l’album est si similaire à celui d’aujourd’hui, même si il y a 30 ans tant de choses ont changé, la plupart des choses technologiques ont changé de jour comme de nuit, mais je pense que le genre humain de base des qualités qui nous avons, les mêmes problèmes humains avec lesquels nous luttons sont toujours là. Nous n’avons pas encore dépassé nos objectifs, comme la justice sociale, je pense. En termes d’êtres humains qui se dominent, les riches s’enrichissent, c’est vraiment resté le même. Pas trop de croissance dans ce domaine. [Laughs] Peut-être qu’il n’y en aura jamais. C’est peut-être juste ainsi. Aujourd’hui, le monde est différent de ce qu’il était au milieu des années 80. C’est excitant de voir les changements qui existent, mais je pense que nous pourrions faire beaucoup plus. Je pense que nous pouvons aller plus loin. “

Sur les changements qu’il a vus dans l’industrie de la musique au cours des 30 dernières années:

Geoff: “J’ai vu la technologie s’épanouir aussi bien que la technologie existante qui était en place, en particulier l’invention du numérique et comment il a complètement changé nos vies. J’ai vu la croissance de l’informatique personnelle et comment elle a changé et traduite à faire de la musique maintenant. J’ai vu l’effondrement de l’industrie du disque et de l’industrie du studio. Beaucoup de changements, vraiment, économiquement au sein de l’industrie du disque. Économiquement, c’est radicalement changé maintenant par rapport à ce qu’il était. Beaucoup de changements Je pense que certains sont pour le mieux. D’autres ne sont pas si bons. [Laughs]”

S’il y avait des chansons sur “Opération: Mindcrime” qu’il n’a jamais joué en live avant cette tournée:

Geoff: “Pas avec «Opération: Mindcrime», parce que je l’ai déjà joué dans son intégralité, mais je lance maintenant une nouvelle tournée. L’Australie est le dernier endroit pour présenter «Opération: Mindcrime» dans son intégralité pour son 30e anniversaire; ce sont les derniers spectacles de la tournée. Je commence maintenant une nouvelle tournée qui marque le 30e anniversaire de la[1990[1990QUEENSRŸCHE] ‘Empire’ album. Je joue cet album pour la première fois. Oui, il y a des chansons que je n’ai jamais jouées en direct. J’ai vraiment hâte de présenter cela. C’est d’une entreprise complètement égoïste. C’est ma propre envie de jouer enfin la musique. “

Tate exécutera la QUEENSRŸCHE albums “Rage For Order” et “Empire” dans leur intégralité sur la “Tournée Empire 30e anniversaire” en 2020.



