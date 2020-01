Geoff Tate explique où il trouve son inspiration pour l’écriture de chansons: «C’est arrivé de différentes façons pour moi»

Ancien QUEENSRŸCHE chanteur Geoff Tate discuté de son processus d’écriture lors d’une apparition au Temple de la renommée du métal le 15 janvier au Marriott Delta Garden Grove à Anaheim, en Californie. Demandé par Alex Haber de Heavy New York s’il écrit d’abord la musique ou s’il propose un concept lyrique avant de commencer à travailler sur le reste de la chanson, Tate a dit (voir la vidéo ci-dessous): “Il n’y a pas qu’une seule façon de le faire. C’est arrivé de différentes manières pour moi. Parfois c’est un mot. Parfois c’est une phrase. Parfois c’est une mélodie. Parfois c’est un rythme. Parfois c’est une conversation avec des amis qui cliquent avec vous. Parfois, c’est un visuel – quelque chose que vous voyez et qui vous déclenche. “

Tate a également été interrogé sur son état d’esprit lors de l’écriture de musique pour ses différents projets et s’il existe une “méthode habituelle derrière la folie” avec tout ce qui est impliqué. Il a répondu: “Eh bien, j’aime penser qu’il y a une méthode. [Laughs] Certaines personnes ne verraient probablement pas cela. Ouais, j’ai généralement toujours une sorte de direction que je vais ou un objectif que j’essaie d’atteindre. Alors, oui, j’ai une idée. “

Geoff a passé les deux dernières années à célébrer le 30e anniversaire de QUEENSRŸCHEc’est “Opération: Mindcrime” album en interprétant le LP dans son intégralité lors de tournées européennes et américaines.

Tate a été remplacé en QUEENSRŸCHE par ancien CRIMSON GLORY chanteur Todd La Torre.

QUEENSRŸCHE a sorti jusqu’à présent trois albums avec La Torre – 2013 “Queensrÿche”, 2015’s “Condition Hüman” et 2019 “Le verdict”.

Tate exécutera la QUEENSRŸCHE albums “Rage For Order” et “Empire” dans leur intégralité sur la “Tournée Empire 30e anniversaire” en 2020.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).