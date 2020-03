Geoff Tate ne sait pas si Scott Rockenfield jouera de nouveau de la batterie: “Il a beaucoup de problèmes médicaux maintenant”

Geoff Tate dit qu’il ne sait pas si une réunion de QUEENSRŸCHELa programmation classique de jamais arrivera.

En avril 2014, Tate et QUEENSRŸCHE a annoncé qu’un règlement avait été conclu après une bataille juridique de près de deux ans au cours de laquelle le chanteur avait poursuivi les droits QUEENSRŸCHE nom après avoir été licencié en 2012. Original QUEENSRŸCHE membres Michael Wilton (guitare), Scott Rockenfield (batterie) et Eddie Jackson (basse) a répondu avec une contre-combinaison. Le règlement comprenait un accord qui Wilton, Rockenfield et Jackson continuerait comme QUEENSRŸCHE, tandis que Tate aurait le droit exclusif d’exécuter les albums “Opération: Mindcrime” et “Opération: Mindcrime II” dans leur intégralité en direct.

S’adressant à Metal Rules dans une récente interview, Tate a été demandé s’il y avait une chance d’un QUEENSRŸCHE réunion. Il a répondu: “Je ne sais pas si cela arrivera jamais, honnêtement. Je ne pense pas que cela se produira probablement. Encore une fois, ne dites jamais jamais parce que les choses pourraient vraiment changer. Mais je ne sais pas si Scott jouera toujours de la batterie. Il a beaucoup de problèmes médicaux et des choses comme ça maintenant. Alors oui, je ne sais pas. Et Chris [[DeGarmo, original QUEENSRŸCHE guitariste]ne jouera plus jamais. “

Au cours des 36 derniers mois, Rockenfield a pris un congé de QUEENSRŸCHEactivités de tournée pour passer du temps avec son jeune fils, qui est né au début de 2017. Remplacer pour lui a été ancien KAMELOT le batteur Casey Grillo.

Juillet dernier, Tate Raconté 88.1FM WESUémission de radio syndiquée hebdomadaire “Noize dans le grenier” qu’il était “assez sûr” Scott “n’est pas parti” QUEENSRŸCHE de son propre gré. “Je peux vous dire que des poursuites judiciaires sont en cause; je le sais”, a-t-il déclaré. “Il est en quelque sorte dans un endroit vraiment sombre, et j’espère qu’il obtiendra de l’aide, parce qu’il est vraiment démêlé, vous savez? À mon avis. C’est dommage – c’est un batteur incroyablement talentueux, et malheureusement, il n’a jamais été satisfait de cela . Ce n’était pas assez bon pour lui. “

DeGarmo la gauche QUEENSRŸCHE à la fin de 1997, après la tournée du groupe à l’appui de leur sixième album studio, “Écoutez dans la frontière actuelle”.

Tatele remplacement, Todd La Torre, Raconté Metal Wani cette QUEENSRŸCHE «sonne mieux qu’il ne l’a fait depuis plus de 10 ans» maintenant qu’il dirige le groupe. Il a ajouté: “Les fans ont certainement exprimé cette opinion. C’est mon opinion, et c’est beaucoup d’opinions que nous entendons tous les soirs. Et l’énergie des autres membres du groupe est beaucoup plus saine, plus heureuse avec[[Geoff]disparu et moi dans le groupe. Et c’est juste les faits. Il n’y a pas de créativité étouffée, et il n’y a aucune sorte de leader et de followers, si vous voulez, dans le groupe. Nous parlons et essayons tous de prendre les mêmes décisions, et c’est très démocratique. Je ne dirai jamais Michael Wilton que son riff de guitare est trop lourd, par exemple, et cela s’était produit dans le passé. Le groupe est beaucoup plus heureux, et je pense que c’est évident quand vous regardez un spectacle en direct – pas [a clip on] Youtube, mais vraiment aller à un spectacle et sentir ce qui se passe et voir ce qui se passe. Ces gars sont à nouveau heureux et ils ont l’impression que c’est une renaissance du groupe et que ces nuages ​​sombres sont bien derrière eux. “

QUEENSRŸCHE a sorti jusqu’à présent trois albums avec l’ex-CRIMSON GLORY chanteur – 2013’s “Queensrÿche”, 2015’s “Condition Hüman” et 2019 “Le verdict”.

