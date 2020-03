Geoff Tate sur la pandémie de coronavirus: «C’est comme vivre dans un roman de science-fiction»

Ancien QUEENSRŸCHE chanteur Geoff Tate, qui a été contraint de reporter un certain nombre de ses dates de tournée en mars et avril en raison de la pandémie de coronavirus qui se propage à travers le monde, a pris part à une Facebook Live session plus tôt dans la journée pour répondre aux questions des fans et contacter ses abonnés sur les réseaux sociaux.

“Nous allons y revenir dès qu’ils lèveront la quarantaine et que tout le monde ira mieux, je suppose,” Geoff dit (voir la vidéo ci-dessous). “C’est un moment assez fou, et nous essayons juste de le gérer du mieux que nous pouvons, comme je suis sûr que vous le faites aussi.”

En parlant de l’épidémie, Geoff dit: “Suivez les instructions que votre gouvernement local vous donne. Et restez à l’intérieur, je suppose, et mettez en quarantaine jusqu’à ce que la chose meure.

“C’est vraiment étrange, non?” il ajouta. “C’est comme vivre dans un roman de science-fiction ou quelque chose comme ça. C’est tellement bizarre.”

Tate passé les deux derniers mois à effectuer la QUEENSRŸCHE albums “Rage For Order” et “Empire” dans leur intégralité sur la “Tournée Empire 30e anniversaire”, qui a débuté en janvier en Norvège.

Tate a été licencié de QUEENSRŸCHE en 2012 et a été remplacé par d’anciens CRIMSON GLORY chanteur Todd La Torre.

Geoff a récemment célébré le 30e anniversaire de QUEENSRŸCHEc’est “Opération: Mindcrime” album en tournée européenne et américaine.

Tateest post-QUEENSRŸCHE bande OPÉRATION: MINDCRIME a sorti trois albums sur trois ans dans le cadre d’une trilogie: “La clé” (Septembre 2015), “Résurrection” (Septembre 2016) et “La nouvelle réalité” (Décembre 2017).



