George Harrison rend hommage à ceux qui le connaissaient le plus

En tant qu’ex-Beatle, George Harrison’s la place dans l’histoire est assurée. Ajoutez à cela une carrière post-Beatles qui l’a vu développer davantage ses compétences d’écriture de chansons avec des albums solo classiques tels que Tout doit passer et le supergroupe Les Wilburys itinérants, et il devient clair que George Harrison, né le 25 février 1943, était l’un des plus grands talents musicaux à avoir jamais parcouru la terre.

On a dit de lui que “George croyait beaucoup à cette langue fantastique appelée la musique – l’universalité de cette langue”, et il était donc normal que, le 29 novembre 2002, un an jour pour jour après le décès de George Harrison, une famille musicale – dirigée par Eric Clapton et y compris des amis et des collaborateurs de toujours, parmi eux Paul Mccartney et Ringo Starr, Jeff Lynne, Ravi Shankar, Tom Petty et Billy Preston – réunis pour rendre hommage à leur ami bien-aimé et à l’inspiration. Le Concert pour George, présenté au Royal Albert Hall de Londres, et réédité récemment aux formats DVD, CD et LP, a permis une effusion universelle d’amour pour un homme qui travaille – et qui envisage la vie – a touché tant de personnes.

En effet, Harrison était bien plus qu’une inspiration musicale; il était aussi, pour beaucoup, un guide spirituel. «C’était comme si on m’avait envoyé la personne dont j’avais besoin», a déclaré son collègue Wilbury Tom Petty à propos de leur amitié. “Il a guéri beaucoup de blessures.”

Dans une déclaration après la mort de Harrison, sa famille a révélé: «Il a souvent dit: ‘Tout le reste peut attendre mais la recherche de Dieu ne peut pas attendre et s’aimer.’» Ses nombreux fans et amis, cependant, se sont assurés d’envoyer beaucoup d’amour envers George Harrison lui-même.

Ce qui suit sont des hommages et des souvenirs du grand homme, de ceux qui l’ont le plus connu. Comme Ringo Starr l’a dit une fois: “Ayons la paix et l’amour pour George.”

Paul Mccartney

«C’était un gars adorable et un homme très courageux et il avait un merveilleux sens de l’humour. Il est vraiment juste mon petit frère. “

Eric Clapton

«J’ai toujours pensé que George était un peu comme le frère aîné que je n’ai jamais eu. Je respecte donc son jugement et ses valeurs et je pense que c’est un homme merveilleux. Et j’aime aussi la façon dont il plie les cordes. »

Ravi Shankar

“George était comme un fils pour moi, et mon nom indien pour lui était” Jáyaraj. “… Il a donné au monde entier tant de belles chansons.”

Michael Jackson

«C’était un merveilleux auteur-compositeur. La chanson ‘Something’ est toujours l’une des plus belles chansons de tous les temps. “

John Lennon

“Je pense que [‘Within You Without You’] est l’une des meilleures chansons de George, l’une de mes préférées. J’aime l’arrangement, le son et les mots. Il est clair sur cette chanson. Vous pouvez entendre que son esprit est clair et sa musique claire. C’est son talent inné qui transparaît dans cette chanson, qui a rapproché cette chanson. “

Brian May

«Ma chanson préférée de George Harrison? «[While] Ma guitare pleure doucement ». J’ai découvert qu’il faut du courage pour être doux. Il était une inspiration. “

Yoko Ono

«George nous a tant donné au cours de sa vie et continue de le faire même après son décès, avec sa musique, son esprit et sa sagesse. Sa vie était magique et nous avons tous senti que nous en avions partagé un peu en le connaissant. »

Tom Petty

«Nous avons eu des moments de rire criant. Il pouvait vous faire rire très fort, vous savez, et j’ai tenu mes côtés et j’ai essayé de ne pas lui faire de mal. Certaines personnes ont cette image de lui comme une sorte de gars respectueux, ce qu’il était, mais il était aussi drôle à vous déchirer. »

Terry Gilliam

“George était un énorme [Monty] Fan de Python. Il était toujours convaincu que l’esprit des Beatles est entré dans les Pythons parce que nous avons commencé l’année où ils ont quitté. Je veux aussi le croire. »

Jeff Lynne

“George était une rock star réticente, mais il aimait jouer du rock’n’roll. À la fin d’une session, vers deux heures du matin, nous prenions quelques verres, écoutions ce que nous faisions et commençions ensuite à jouer d’autres chansons ensemble, certains de ses anciens favoris. Il n’aimait pas les taureaux qui vont de pair avec la célébrité. Mais il aimait faire de la musique et il aimait enregistrer. »

Dhani Harrison

«Jeff et mon père avaient une excellente façon de travailler ensemble. C’étaient de très bons amis, Jeff était méticuleux et il avait beaucoup d’idées et de rebondissements sur mon père. Ils ont juste très bien travaillé ensemble. »

Sir George Martin

“George était un véritable ami, intensément fidèle, soucieux de ceux qu’il aimait et il a inspiré beaucoup d’amour en retour … George aimait son jardin en Angleterre, et créer de la beauté parmi ses arbres et ses plantes était presque aussi important pour lui que sa musique.”

Elton John

“Il a trouvé quelque chose qui vaut plus que la gloire, plus que la fortune, plus que tout.”

Ravi Shankar

«Je sentais fortement qu’il y avait une belle âme en lui et j’ai reconnu une qualité que j’ai toujours appréciée énormément et qui est considérée comme la principale de notre culture – l’humilité. Étant donné qu’il était si célèbre… il était néanmoins assez humble… »

Tom Petty

“George était le genre de gars qui n’allait pas partir avant de vous avoir serré dans ses bras pendant cinq minutes et de vous dire combien il vous aimait.”

Keith Richards

«Pour moi – George a été, sera toujours, avant tout, un vrai gentleman, au sens plein du terme. Nous sentions tous les deux que nous occupions des positions similaires dans nos groupes respectifs, ce qui formait un lien spécial et conscient entre nous. Espérons qu’il brouille avec John. “

Bob Dylan

“J’ai toujours aimé la façon dont George Harrison joue de la guitare – sobre et bon.”

Elton John

«En tant que guitariste – eh bien, la marque de fabrique d’un grand guitariste est que vous pouvez toujours identifier son son, et avec George, vous pouvez toujours dire que c’est George Harrison qui joue. Tous ses solos sont très mélodiques – on peut presque chanter ses solos. »

Paul Mccartney

“Chaque fois que je vois quelque chose à voir avec George, cela me rappelle plus de souvenirs que vous ne pouvez le croire.”