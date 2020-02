George Harrison se souvient des Beatles

“Quand nous étions fabuleux.” Dites-le avec un accent Liverpudlian et cela ne peut faire référence qu’à une seule chose. D’ailleurs, dit avec n’importe quel accent, il ne peut jamais faire référence qu’à une chose: Les Beatles, alias les Fab Four. C’était George HarrisonEt le titre, pour son single de 1988, le deuxième à prendre de son Nuage album. C’est une parfaite évocation de ces jours grisants de la Beatlemania où ces adorables Mop-Tops, les Fab Four, ont gouverné le monde et nous pensions tous qu’ils dureraient pour toujours.

George a co-écrit la chanson avec Jeff Lynne, qui a également coproduit l’album qui les prévient rapidement. Les Wilburys itinérants avec Tom Petty, Bob Dylan et Roy Orbison. ‘When We Was Fab’ est un clin d’œil musical au son psychédélique que les Beatles avaient créé en 1967, grâce à son utilisation du sitar, du quatuor à cordes et des effets de bande rétrograde. Selon George, «… jusqu’à ce que j’aie finalisé les paroles dessus, ça s’appelait toujours« Aussie Fab ». C’était son titre de travail. Je n’avais pas encore compris ce que la chanson allait dire… de quoi les paroles allaient parler, mais je savais que c’était définitivement une chanson Fab. C’était basé sur les Fabs, et comme ça a été fait en Australie là-bas, dans le Queensland, c’est comme ça que nous l’appelions. Au fur et à mesure que nous avons développé les paroles, elles sont devenues ‘When We Was Fab’. C’est difficile à faire en direct à cause de tous les petits overdubs et tous les violoncelles et les bruits étranges et les voix d’accompagnement. “

En plus d’être une chanson si entraînante, il est amusant de simplement noter les petits motifs musicaux qui font référence aux classiques de Fab Four. Beaucoup de mérite doit être attribué à Jeff Lynne qui avait lui-même été manifestement inspiré par les Beatles lors de son passage avec Electric Light Orchestra – tout comme Take That a été inspiré par ELO sur leur album «come-back», Beautiful World.

Ringo Starr est parmi les autres musiciens sur la piste et il apparaît dans la vidéo réalisée par 10cc’S Godley and Crème. Il présente également Jeff Lynne; Elton John, mettre la pièce dans la tasse; et Neil Aspinall, le road manager des Beatles, tenant une copie de John Lennon’S Imaginer album. Il y a aussi des apparitions de Ray Cooper, tandis que Paul Mccartney la rumeur dit avoir joué de la basse tout en portant un costume de morse. (En l’occurrence, la rumeur s’est révélée fausse. McCartney a rappelé plus tard: “George voulait que je sois dedans mais je n’étais pas disponible. J’ai donc suggéré qu’il mette quelqu’un d’autre dans le morse et dise à tout le monde que c’était moi.” , dans une interview de 1988, George a cité les paroles de «Glass Onion», en disant: «Voici un autre indice pour vous tous, le morse était Paul.»)

“When We Was Fab” est sorti fin janvier 1988 et, une semaine plus tard, le 6 février, il fait son apparition au Royaume-Uni pour la première fois. Malgré le fait qu’elle n’ait atteint que le 25e rang au Royaume-Uni et deux places plus haut dans le classement américain, la chanson demeure l’une des plus populaires de George. L’art unique incorpore le dessin de Klaus Voormann de George de 1966, a été utilisé sur la couverture de Revolver, ainsi qu’un dessin de Voormann, représentant George tel qu’il était 22 ans plus tard.

