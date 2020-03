George Lynch à propos de Judas Priest: “ Je souhaite qu’ils m’appellent et m’engagent ”

George Lynch dit qu’il souhaite JUDAS PRIEST l’appellerait et lui demanderait de jouer de la guitare pour le groupe.

Quand Glenn Tipton a dû se retirer des activités de tournée à plein temps en raison de son diagnostic de maladie de Parkinson, lui et son PRÊTRE les coéquipiers ont choisi d’embaucher Andy Sneap d’intervenir, après avoir fait la connaissance du producteur britannique de 50 ans lorsqu’il a dirigé le dernier album du groupe, “Puissance de feu”.

S’exprimant dans une clinique de guitare à Pitbull Audio à San Diego en janvier dernier, George a déclaré (voir la vidéo ci-dessous): “Je suis toujours PRÊTRE. J’aimerais qu’ils m’appellent et m’engagent. Glenn Tipton, salut?”

JUDAS PRIEST bassiste Ian Hill a récemment déclaré que c’était Sneap de décider s’il veut continuer à jouer de la guitare pour le groupe après l’achèvement du “Puissance de feu” tour du monde. “Andy est maintenant, ces jours-ci, avant tout un producteur “, at-il expliqué.” Qu’il veuille y retourner à temps plein ou non, ce sera une décision mutuelle le moment venu. Andy sera plus que bienvenue à rester. Il a fait un travail formidable au cours de la dernière année environ, vraiment. Il a fait un excellent travail pour Glenn… Nous n’étions qu’à trois semaines du début de la tournée [laughs], et Andy est intervenu et a fait un excellent travail. Il a sorti un vrai lapin du chapeau en apprenant une liste complète de chansons en si peu de temps. Il a quand même réussi. Et avec le temps, évidemment, sa présence sur scène, il est devenu plus à l’aise avec ça, et il se produit très bien maintenant. Donc, le moment venu… Nous allons le donner à la fin de cette course et voir ce que tout le monde veut faire. Comme je l’ai dit, il sera plus que bienvenu à poursuivre avec nous si tel est son plan. “

Demandé si PRÊTRE avait quelqu’un d’autre à l’esprit pour la fente de guitariste si Sneap jamais décidé de revenir à la production à temps plein, Colline a déclaré: “Non, pas pour le moment. Le plan est de visiter [in 2020] avec des célébrations de 50 ans. Et si Andyest avec nous, super. S’il veut continuer à produire, nous comprendrons plus que cela. Il a fait un travail formidable et il ira avec la bénédiction de tout le monde. “

Tipton a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson il y a six ans – après avoir été atteint de la maladie au moins une demi-décennie plus tôt – mais n’a pas annoncé qu’il allait se retirer des activités de tournée pour soutenir “Puissance de feu” jusqu’en février 2018. Le guitariste, qui a maintenant 72 ans et a joué sur tous les PRÊTRE record depuis le premier set du groupe en 1974, “Rocka Rolla”, ne quitte pas le groupe, mais ne peut tout simplement pas relever les défis rigoureux de la performance live.

JUDAS PRIEST célébrera son 50e anniversaire cette année avec une tournée mondiale aux États-Unis cet été / automne. le “Tournée des 50 ans du Heavy Metal” comprendra le soutien de SABATON.

Image reproduite avec l’aimable autorisation de Pitbull Audio



