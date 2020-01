George Lynch: «J’ai été une personne active sur le plan environnemental et politiquement active pendant la majeure partie de ma vie d’adulte»

George Lynch a de nouveau défendu son droit de s’exprimer sur des questions politiques, affirmant qu’il a été “une personne écologiquement et politiquement active” pendant la majeure partie de sa vie d’adulte.

Le légendaire DOKKEN et LYNCH MOB le guitariste a récemment attrapé la flamme de certains de ses fans quand il a claqué Le président Donald Trump dans une interview, appelant le magnat de l’immobilier milliardaire un “monstre idiot” et un “morceau de merde égoïste, auto-agrandissant et complet” qui “ne sait rien.”

Demandé par le “Cobras & Fire” podcast pourquoi il a été plus franc sur les questions politiques dans les récentes interviews, Lyncher a dit (entendre l’audio ci-dessous): “Vous devez faire attention aux interviews. Vous pouvez vous aliéner les gens, mais vous devez être courageux pour dire ce qui est véridique et important. Si vous avez un public, vous avez une responsabilité – même si vous ne le faites pas, tout le monde a la responsabilité de participer au processus et d’être conscient, de s’édifier et de s’instruire quant à la vérité, afin que nous puissions baser nos décisions sur quelque chose de rationnel…

“J’ai été une personne active sur le plan environnemental et politiquement active pendant la majeure partie de ma vie adulte, et ce fut une chose très difficile pour moi d’incorporer ma vision du monde dans ma musique, parce que je ne suis pas chanteur et, pour la plupart, pas un très bon parolier “, a-t-il expliqué. “Être parolier, c’est être un poète, idéalement, et je lutte avec ça – je ne suis pas un poète naturel…

“Je me suis profondément engagé à poursuivre la vérité et à faire ce que je peux, à ma petite manière, pour faire du monde un endroit plus juste et équitable. Je suis donc très progressiste dans ma politique, très libéral. J’ai été très actif dans les cercles environnementaux. Mais sur le plan musical, j’ai eu du mal à intégrer ces idées dans ma musique, car, comme je l’ai dit, ce n’est pas moi qui transmets le message. En d’autres termes, si je travaille avec un chanteur qui n’a pas envie de faire les choses, qu’est-ce que je vais faire? Lui demander de dire quelque chose qu’ils ne croient pas, de chanter quelque chose qu’ils ne croient pas?

“Doug Pinnick [[Georgec’est KXM camarade de bande]est plus un libertaire sur beaucoup de sujets, donc il va écrire des chansons sur les droits des armes à feu, auxquelles je m’oppose complètement. Mais je dois y aller et… je fais partie du processus. D’accord, nous faisons une vidéo pour une chanson intitulée ‘Gunfight’ où il tient un AR-15 en train de parler, “Ils viennent prendre nos armes.” Je me dis: «Quoi? Oh, Jésus. ‘ Et ce n’est pas moi. “

Lyncher a été critiqué en septembre dernier lorsqu’il a déclaré à l’Australie “Cicatrices et guitares” podcast que “les progressistes sont des gens plus compatissants par nature – nous sommes en quelque sorte plus empathiques et soucieux des choses en dehors de nous. Nous sommes au sujet des autres; cela nous fait mal de voir des gens souffrir ou souffrir”, a-t-il expliqué. “Alors ils nous appellent” flocons de neige “. Mais les gens qui sont câblés, à droite, la façon dont leur cerveau est câblé, ils n’ont pas ce sens de l’empathie. Je ne dis pas que c’est bon ou mauvais – je dis juste que c’est le cas. Et ces gens sont les ceux qui ont les armes. Et ils sont prêts à les utiliser. Et ça devient assez effrayant. “

Au cours des quatre dernières années, Lyncher – un quart du classique DOKKEN programmation – est apparu sur des enregistrements de LA MACHINE FINALE, KXM, ULTRAPHONIX et SWEET & LYNCH.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).