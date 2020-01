George Martin, mentor et producteur des Beatles, en 20 citations

Nous rendons hommage à l’un des véritables architectes de la musique moderne avec une édition spéciale de notre série… En 20 citations. Sir George Martin, producteur de la quasi-totalité du catalogue enregistré impressionnant de Les Beatles et un écrivain, arrangeur et musicien extrêmement accompli avec d’innombrables autres réalisations à son nom, est né à Highbury, au nord de Londres, le 3 janvier 1926.

Ce qui suit est une sélection de commentaires de la version intégrale d’une longue interview de cet écrivain avec Sir George, qui décédé en mars 2016, deux mois après son 90e anniversaire. Un compte rendu édité de la réunion, qui a eu lieu aux studios AIR de Londres en 1998, a paru dans le magazine Billboard à l’époque, lorsque Martin publiait son dernier projet d’album, l’album all-in In My Life.

Cela est arrivé l’année après avoir produit Elton John’s “Candle In The Wind 1997”, désormais reconnu comme le single le plus vendu au monde dans l’histoire de l’enregistrement et le 30e single britannique de Martin. Nous espérons que ces citations donneront un aperçu divertissant de l’une des carrières les plus remarquables de la musique pop.

“Mes parents n’étaient pas musicaux, mais ils étaient très créatifs. Ma sœur avait trois ans et demi de plus que moi et elle a suivi des cours de piano. J’avais l’habitude de copier ce qu’elle faisait quand j’avais environ quatre ou cinq ans, et je voulais aussi avoir des cours de piano. Mais nous ne pouvions pas nous le permettre, alors j’ai juste composé ma propre musique au fur et à mesure. »

«Je suis juste allé à ma guise et j’ai découvert que je pouvais faire de la musique au piano, et à l’âge de 15 ans, je dirigeais un groupe de danse. Je suis entré dans les services parce que la guerre était toujours en cours, continuant à maintenir ma musique. J’ai rencontré pas mal de personnages intéressants, de bons musiciens, qui m’ont conseillé de me lancer dans la musique. »

«J’avais un parrain de fées sous la forme de Sidney Harrison, un homme merveilleux qui était un très bon pianiste et pédagogue. Il m’a exhorté à prendre de la musique, et il m’a aidé parce qu’il a organisé pour moi une audition avec le directeur de la Guildhall School of Music. »

«Quand vous êtes jeune, vous êtes non seulement confiant, mais sacrément arrogant. J’étais plein de moi et je pensais que j’étais formidable. Je ne savais pas à quel point j’étais insuffisant. “

«Il y avait environ une douzaine de producteurs de disques dans le pays. Mais ensuite, ils n’étaient pas appelés producteurs de disques, ils étaient appelés «artistes et gestionnaires de répertoire». Ils ne façonnaient pas vraiment les événements en studio; leur travail, un peu comme les hommes A&R d’aujourd’hui, était de recruter des talents, de les mettre en studio et de leur donner la possibilité d’être enregistrés, un peu comme une émission. »

“Comme je dirigeais un label [Parlophone] en 1955 et j’étais responsable du travail sur ce label, je devais choisir non seulement les artistes mais ce qu’ils faisaient, et m’assurer qu’ils allaient faire un disque qui allait se vendre. »

«Dans les années 50, la stéréo était réservée aux enregistrements classiques. Vous n’avez effectué ni surimpression ni édition. Quand je suis entré pour la première fois aux studios Abbey Road en 1950, nous n’utilisions pas de ruban, nous sommes allés directement à la cire, car c’était de bien meilleure qualité. »

“J’ai écrit 15 films. La première expérience a été un cauchemar, parce que je ne connaissais rien aux techniques de l’écriture de films et je me suis embrouillé. Mais j’ai appris rapidement et je suis devenu assez accompli pour faire ce qui était nécessaire. »

«J’ai eu un coup avec Ron Goodwin appelé« Skiffling Strings »à l’ère des instrumentaux à succès. En Amérique, il a été publié comme «Swinging Sweethearts», et il est entré dans les charts. Alors Ron a dû aller le promouvoir et je suis allé avec lui. Je suis allé dans de nombreux studios dont Capitol bien sûr, et dans un Frank Sinatra session. J’ai été extrêmement impressionné. Ils étaient tellement meilleurs que nous. »

«J’avais 36 ans lorsque j’ai rencontré les Beatles pour la première fois, et j’étais un vieil homme pour eux. Mais les perceptions ont changé. Ils avaient en moyenne 16 ans de moins que moi, j’étais donc une sorte de grand frère plutôt qu’un père. »

“Quand les Beatles sont arrivés, il n’y avait pas beaucoup de musique rock’n roll dans [the UK]. Tommy Steele était à peu près le plus extrême que nous ayons eu, et Cliff Richard. Il n’y avait donc aucun critère pour en juger. Après avoir fait tous ces disques de comédie, il y avait un avantage, car les Beatles étaient de grands fans de Goon, et ils aimaient les enregistrements de Peter Sellers et ils savaient que je les avais faits. “

“Je ne les connaissais pas d’Adam, ils ne signifiaient rien pour moi. C’était donc un peu unilatéral lors de notre première rencontre, mais ils avaient ce sens de l’humour idiot que j’aime aussi, et cela m’a donné envie d’être avec eux. Si vous n’avez pas un bon sens de l’humour, la vie ne vaut pas la peine d’être vécue. “

“Parce qu’il n’y avait pas de précédent rock’n’roll, les Beatles quand ils sont venus ont tout bouleversé et ont fait une révolution, ce que je n’avais pas prévu.”

“Quand je les enregistrais au début, je cherchais une chanson à succès, et je savais qu’ils ne l’avaient pas. Mais quand ‘Please Please Me’ est apparu sous la forme qu’il a fait, c’était différent. ”

“Finalement, les vannes se sont ouvertes en Amérique en 1964 avec‘ I Want To Hold Your Hand ’, et à partir de là, ce fut le chaos. Mais vous voyez, je n’ai pas passé beaucoup de temps avec eux parce qu’ils étaient en tournée tout le temps. Le temps d’enregistrement m’a été accordé avec parcimonie. »

«Ils ont fleuri, ils ont fleuri et ils m’ont étonné de leurs idées. Chaque chanson qu’ils m’ont apportée était un joyau, et je me suis dit: «Ça ne peut pas durer». Je leur dirais: «C’est génial, maintenant donnez-moi une meilleure.» J’étais tellement ravie de ce qu’ils m’ont donné. »

“J’ai pas mal d’albums préférés des Beatles. J’aime beaucoup Revolver et j’aime beaucoup Rubber Soul, mais j’aime beaucoup Abbey Road. Probablement parce que c’est le dernier album que nous avons fait, et nous le savions en quelque sorte. “

«J’ai eu le privilège qu’Elton m’a demandé de travailler avec lui sur [‘Candle In The Wind 1997’]. C’est devenu mon dernier numéro 1, et probablement mon dernier single. Ce n’est pas une mauvaise affaire. »

“Ce qui est drôle quand on vieillit, c’est qu’on ne se sent pas fondamentalement différent. Chaque fois que je me lève le matin et me regarde dans le miroir, je regarde mon père. Je dis: «Bonjour papa» et je me rase. »

«J’ai eu de bonnes manches sanglantes. Je ne peux pas imaginer quelqu’un qui a eu plus de chance que moi avec le genre d’artistes que j’ai pu enregistrer. “

Suivez la playlist All You Need Is Love des Beatles, avec certaines de leurs chansons les plus appréciées et des enregistrements révolutionnaires avec Sir George Martin.