Gepe et Natalia Lafourcade deviennent romantiques avec la chanson “Shyness”

Sans aucun doute, sur notre continent, nous avons beaucoup d’artistes talentueux, qui depuis des années ont taillé de la pierre pour se faire entendre dans tous les coins. L’un d’eux est Daniel Riveros Sepúlveda – mieux connu de tous sous le nom de Gepe -, qui eIl a trouvé un moyen d’explorer de nombreux sons et expressions musicales, fidèle à toutes ces influences qu’il a recueillies au cours de ses premières années de formation.

Dans le cadre de la promotion de son septième disque, Gepe vient de sortir un nouveau single appelé “Shyness”, dans lequel notre bien-aimée Natalia Lafourcade participe à un duo de chant avec les Chiliens et la vérité est qu’ils étaient incroyables. C’est un thème calme, une chanson qui est basée sur le boléro mais avec cette touche si particulière que le musicien met ses compositions, juste pour saisir votre partenaire et danser lentement.

Grâce à une guitare acoustique et avec ce rythme dansant que ce genre a, Gepe et Natalia Lafourcade se complètent parfaitement tandis que les deux chantent des paroles extrêmement romantiques. Non, ils ne parlent pas en tant que tels de la timidité d’atteindre la personne que vous aimez, mais de ce sentiment qui vous empêche de rencontrer quelqu’un pour une raison quelconque. Ce rôle est idéal si ce qu’ils veulent, c’est le consacrer à leur [email protected], [email protected] ou [email protected]

Comme si cela ne suffisait pas, ils ont également créé la vidéo officielle de “Timidez”, réalisé par Joaquín Cambre – qui a travaillé avec des artistes tels que Gustavo Cerati, Calle 13 et Fito Páez et avec qui Gepe a enregistré le clip vidéo de son précédent single, “Prisonnier” -. Ils nous racontent une histoire d’amour, où l’on voit comment Natalia et l’artiste chilienne passent du temps ensemble dans une maison, ils savent déjà de bonne humeur, tout ça pour finir par danser et se faire des câlins. Une beauté visuelle est ce que ces deux artistes talentueux d’Amérique latine nous présentent.

S’ils sont romantiques et veulent dire à cette personne spéciale tout ce qu’ils ressentent, Laissez Gepe et Natalia Lafourcade surmonter votre “timidité” avec cette chanson: