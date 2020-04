Gerard Way, de My Chemical Romance, partage quatre nouvelles chansons solo: Écoutez

Le chanteur de My Chemical Romance, Gerard Way, a partagé des versions brutes de quatre nouvelles chansons solo: «Phoning It In», «Crate Amp» et «Welcome to the Hotel». Écoutez-les tous ci-dessous.

Dans une déclaration publiée avec les morceaux, Way a déclaré qu’il avait travaillé sur certains morceaux avec l’intention de les publier en simple. Cependant, il a dit qu’ils pourraient ne pas voir de libération officielle. «J’appelle toutes ces choses Distraction Or Despair, car cela semble être les deux choses entre lesquelles je continue de basculer. Probablement beaucoup d’autres personnes aussi », a-t-il écrit, ajoutant:« Je suis juste en train de le faire, en le gardant décontracté.

My Chemical Romance s’est produit pour la première fois en sept ans en décembre, mais certaines des autres dates de retrouvailles du groupe au Japon, en Nouvelle-Zélande et en Australie ont été reportées en raison de la pandémie de COVID-19. Ils devraient toujours prendre la route en Amérique du Nord pour une tournée complète de retrouvailles plus tard à l’automne, et ont taquiné la nouvelle musique à venir