Gerard Way lance quatre chansons inédites de son projet solo

L’une des plus grandes annonces de l’année dernière – bien que certains le nient – est le retour de My Chemical Romance dans le monde de la musique après presque sept ans sans jouer ensemble.. Le premier concert de retrouvailles de Gearad Way and Company a été un énorme succès, avec de nombreux fans du monde entier à la recherche de billets pour assister à ce moment, c’est pourquoi ils ont décidé d’organiser une tournée qui était pratiquement épuisée, mais en raison du coronavirus, elle a dû être reportée.

Malgré cela et à la fortune de beaucoup, le leader de My Chemical Romance a décidé d’avoir un détail avec ses fans pendant qu’ils sont à l’abri chez eux. Il s’avère que ce week-end, le bon Gérard a publié dans son compte Soundcloud un nouvel EP appelé Distraction ou délabrement, Ce qui représente environ quatre chansons que le chanteur a composées au fil des ans avec Doug, son ami et partenaire.

Selon une publication sur son compte Instagram, Gerard Way a déclaré qu’il avait décidé de sortir ces chansons parce que pendant tout ce temps, il les avait stockées et que c’était peut-être le moment idéal pour le monde de les entendre.. Pour finir, le chanteur a mentionné que Il avait donné à tous ces documents ce nom parce que ce sont les choses dont il s’occupe depuis le début de la pandémie., avec distraction et désespoir, mais il était heureux de montrer ces modèles bien qu’ils ne soient pas finis.

En eux-mêmes, ce sont des sujets qui, comme l’expliquait Gérard Cela fonctionne depuis un bon moment et la plupart n’ont toujours pas de forme ou de structure de chanson. Premier nous avons une expérience sonore appelée “Success!”, dans lequel il réalise un immense collage d’harmonie vocale, après présente «Bienvenue à l’hôtel», quarante secondes du chanteur occasionnel et tirant son courage de manière déformée. Pour sa part il y a aussi “Crate Amp_2”, avec Gerard jouant avec un amplificateur de la même marque, un gain et en terminant avec “Phoning It In”, la chanson la plus complète et qui selon lui était prévue pour la sortir en single.

La tournée de retrouvailles My Chemical Romance s’est peut-être arrêtée, mais le chanteur du groupe a tiré au sort ces chansons pendant que tous les fans attendent que la situation s’améliore pour les voir à nouveau en direct. Nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus, regardez ci-dessous les chansons que Gerard Way a décidé de partager avec nous tous: