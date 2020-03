Ghost dévoile un nouveau personnage «Papa Emeritus IV»

Le groupe de metal suédois a présenté son nouveau chef macabre lors du spectacle final de sa tournée Prequelle.

Après de nombreuses spéculations, le cardinal Copia a été promu. Les rockeurs suédois Ghost ont oint leur nouveau leader au Palacio de los Deportes de Mexico hier soir lors du spectacle final pour soutenir leur Prequelle album.

Dans une tournure dramatique à mi-chemin de l’ensemble de 18 chansons, Papa Nihil «est mort» sur scène au milieu de son solo de saxophone «Miasma». Immédiatement après, «l’arrivée» d’ABBA est arrivée sur le système de sonorisation de l’arène tandis que les Sisters of Sin ont entouré le leader Tobias Forge, qui est passé de sa dernière incarnation du cardinal Copia à Papa Emeritus IV.

Après la représentation théâtrale, Ghost a annoncé son nouveau leader sur Instagram et a confirmé que Papa Emeritus IV et les sept goules sans nom prendraient un congé. “Gracias México City pour votre hospitalité et votre chaleur. Nous ne pouvions pas choisir un meilleur endroit pour assister à l’onction du Cardinal Copia à Papa Emeritus IV », a indiqué le groupe. «Papa et les goules sont incroyablement reconnaissants pour tous vos merveilleux cadeaux. Au plaisir de vous voir tous en 2021. » Les fans spéculent déjà sur le prochain album du groupe.

Depuis les débuts de Ghost en 2010, Forge a joué le rôle de plusieurs prêtres sataniques, guidant ses fans à travers un service de culte démoniaque à chaque spectacle. Chaque incarnation de Papa Emeritus a augmenté avec chaque nouvel album, bien que le cardinal Copia ait brisé la tendance en tant que leader de Prequelle. Néanmoins, les fans anticipent un changement de garde depuis que Forge a taquiné le nouveau personnage l’automne dernier.

Le groupe, originaire de Linköping, en Suède, est sur la route et à l’extérieur depuis la mi-2018, ouvrant pour Guns N ‘Roses pour une date unique à Oslo, en Norvège, et rejoignant Metallica sur leur WorldWired Tour à l’été de 2019. Ils ont clôturé 2019 avec une tournée en tête d’affiche en Europe et ont annoncé que la date du 3 mars à Mexico serait leur seul spectacle de 2020, ainsi que la performance finale à l’appui de Prequelle.

Sorti en juin 2018, Prequelle, nominé aux Grammy Awards, marque le quatrième album studio de Ghost et reste à ce jour son premier record, se classant au troisième rang du Billboard 200. L’album a produit deux singles en tête du classement, «Dance Macabre». et «Rats» – nominé pour la meilleure chanson rock aux 61e Grammy Awards annuels – ainsi que «Faith» qui a culminé à la 6e place du palmarès Billboard Mainstream Rock Songs. Forge, qui n’a révélé sa propre identité dans Ghost qu’en 2017, a confirmé à plusieurs médias qu’il travaillerait sur un cinquième album studio cette année.

