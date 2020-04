Ghost: Papa Nihil et les figurines à collectionner Nameless Ghoul à venir

KnuckleBonz, créateur du Rock Iconz collection de musique, a annoncé la production d’une nouvelle gamme de FANTÔME chiffres, disponibles en pré-commande maintenant à cet endroit.

Chacun des nouveaux FANTÔME Les figures – Papa Nihil et deux des guitaristes de Nameless Ghoul du groupe – est incroyablement détaillé et très exclusif. Chacun est peint à la main, numéroté et livré avec un certificat d’authenticité sur la base.

Il s’agit d’un objet de collection en édition limitée; seules 3 000 de chaque statue seront fabriquées à la main et vendues dans le monde entier. Les chiffres sont actuellement en production et devraient être expédiés à l’automne 2020.

KnuckleBonz crée des statues haut de gamme depuis 2003 et continue de se consacrer à honorer les plus grands interprètes de la musique à travers le talent artistique de la série de statues en édition limitée appelée Rock Iconz. L’objectif de l’entreprise est de capturer un moment de «performance live» dans chaque édition limitée.

Chaque statue se vend 149 $ et est expédiée dans le monde entier.

FANTÔME cerveau Tobias Forge effectué comme un “nouveau” Papa émérite sur chacun des trois premiers LP du groupe, avec chaque version de Papa remplaçant celui qui l’a précédé. Papa Emeritus III a été retiré en faveur de Cardinal Copia avant la sortie de 2018 “Prequelle” album.

En octobre dernier, Forger confirmé au Royaume-Uni Kerrang! magazine qu’il y aurait une nouvelle façade de personnage FANTÔME au moment où le prochain LP du groupe voit le jour.

De retour en septembre, Tobias dit à l’Illinois Herald-Whig cette FANTÔME fera une tournée “absolument nulle” en 2020 alors qu’il se tourne vers le prochain album studio du groupe. Quelques mois plus tard, il a révélé à la Finlande Kaaos TV qu’il enregistrerait une nouvelle chanson en janvier avant de se mettre au travail FANTÔMEC’est le cinquième album.

Le nouveau FANTÔME LP sortira début 2021.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).