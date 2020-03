Ghost présente Papa Emeritus Iv au concert final du cycle d’album «Prequelle»: vidéo, photos

Lors de son concert plus tôt ce soir (mardi 3 mars) à Mexico, FANTÔME a présenté le nouveau personnage qui dirigera le groupe lors de son prochain cycle d’album: Papa Emeritus IV.

Des séquences vidéo et des photos de la grande révélation peuvent être vues ci-dessous. (Photo ci-dessus gracieuseté de Summa Inferno)

FANTÔME cerveau Tobias Forge effectué comme un “nouveau” Papa émérite sur chacun des trois premiers LP du groupe, avec chaque version de Papa remplaçant celui qui l’a précédé. Papa Emeritus III a été retiré en faveur de Cardinal Copia avant la sortie de 2018 “Prequelle” album.

En octobre dernier, La forge confirmé au Royaume-Uni Kerrang! magazine qu’il y aurait une nouvelle façade de personnage FANTÔME au moment où le prochain LP du groupe voit le jour. La forge a dit: “Je sais juste que cette personne aura le nom Papa Emeritus IV. Ce sera le quatrième Papa émérite. Mais qui c’est, nous ne le savons pas encore. “

De retour en septembre, Tobias dit à l’Illinois Herald-Whig cette FANTÔME fera une tournée “absolument nulle” en 2020 alors qu’il se tourne vers le prochain album studio du groupe.

En décembre dernier, La forge révélé à la Finlande Kaaos TV qu’il enregistrerait une nouvelle chanson en janvier avant de se mettre au travail FANTÔMEC’est le cinquième album.

La forge n’a pas révélé où la chanson autonome fera surface, mais il a ajouté qu’il continuera à écrire jusqu’en mai, avec des plans pour entrer en studio le 1er juin. 15 chansons – quelque chose comme ça – je vais écrire. Certaines d’entre elles sont écrites, certaines sont en morceaux et d’autres je ne sais pas encore. “

Le musicien, qui joue la plupart des instruments sur FANTÔME‘s, à l’exception des percussions, a ajouté qu’il voulait créer des chansons destinées à être jouées dans de grandes salles, en disant: “Faire un cinquième album signifie que je vais continuer à écrire des chansons qui sonneront bien sur [an arena stage]. “

Le nouveau FANTÔME l’album sortira début 2021.

Le pouls de la radio a demandé La forge s’il veut bien planifier sa vie des années à l’avance. “Je préfère cela”, a-t-il déclaré. «Quand je n’avais aucun plan, je n’ai rien fait. Et je suis sûr qu’un jour où nous ne serons pas en demande et que tout cela sera fini, j’aurai tout le temps d’y penser . “

“Prequelle” a fait ses débuts au n ° 3 sur le Billboard 200 et présente les singles en tête du classement “Les rats” et “Dance Macabre”.

En décembre 2018, FANTÔME attrapé deux Grammy nominations, “Meilleur album rock” pour “Prequelle” et “Best Rock Song” pour “Les rats”.

Il y a quatre ans, FANTÔME est devenu le premier groupe de rock suédois à remporter un Grammy – “Best Metal Performance” de 2016 pour la chanson “Cirice”.

Photo ci-dessus gracieuseté de Summa Inferno



