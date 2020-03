Gibson interrompt ses activités aux États-Unis et verse 1 000 $ aux travailleurs pendant la crise du COVID-19

Gibson a temporairement fermé ses opérations aux États-Unis en réponse à la pandémie de coronavirus (COVID-19), et tous les employés de l’usine Gibson ont reçu un paiement de soutien de 1000 $ pour les marer jusqu’à ce que la production recommence.

La légendaire société de guitares et d’instruments a fait cette annonce dans un communiqué de presse hier soir, à la suite de la commande «Safer At Home» du maire de Nashville, qui demande à toutes les entreprises non essentielles de fermer pendant 14 jours afin de freiner la propagation du coronavirus. Les usines de Gibson fonctionnaient jusqu’à vendredi dernier, selon le communiqué de presse, pendant laquelle les employés ont mis en œuvre un certain nombre de mesures de désinfection.

Aucun employé de Gibson n’est venu avec COVID-19, mais les installations de l’entreprise à Nashville resteront fermées “jusqu’à nouvel ordre”, selon l’efficacité de la commande du maire Cooper et les développements des coronavirus des deux prochaines semaines.

De plus, les dirigeants de Gibson travailleront à distance et la société a fermé ses installations de Bozeman, dans le Montana, à titre préventif, bien que ni Bozeman ni les représentants du gouvernement du Montana n’aient appelé les entreprises non essentielles à fermer.

En termes d’avantages sociaux, Gibson a fourni à tous les «ouvriers d’usine horaires» un chèque de 1 000 $ pour les aider à traverser cette période difficile, et les membres de l’équipe Gibson pourront se tenir au courant des développements à l’échelle de l’entreprise en téléphonant à Gibson DIAL (Direct Information Ligne consultative).

Parlant de la décision d’arrêter les opérations américaines et de soutenir les employés, le PDG de Gibson, James «JC» Curleigh, a déclaré: «Je suis fier de la façon dont nos équipes ont réagi et nous nous concentrons maintenant sur le soutien mutuel pour réussir ensemble.»

En fermant de manière proactive et en offrant à ses employés des bonus, Gibson est devenu le dernier pilier de l’industrie musicale à offrir un soutien inestimable pendant ce qui peut être décrit comme une période extrêmement difficile. La semaine dernière, la Recording Academy et MusiCares ont fait un don de 2 millions de dollars à COVID-19, et au cours du week-end, Rihanna et son organisme de bienfaisance, la Fondation Clara Lionel, ont promis 5 millions de dollars pour aider les professionnels de la santé et les coronavirus.

Les médecins ont diagnostiqué environ 340000 cas de COVID-19 dans le monde, et plus de 14000 ont péri à la suite de l’infection, qui est née à Wuhan, en Chine, fin 2019.