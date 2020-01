Gibson lance une nouvelle collection Slash en collaboration avec Guitar Hero

Le fabricant de guitares Gibson a annoncé la sortie de la première collection Slash, comprenant plusieurs guitares acoustiques et électriques en partenariat avec le guitar hero.

La collection comprend les guitares Gibson les plus influentes que Slash a utilisées tout au long de sa carrière, tant avec Guns N ’Roses qu’en tant qu’artiste solo, et qui peuvent encore être vues et entendues dans ses spectacles. Il sera officiellement présenté à l’espace Gibson Experience pendant le Winter NAMM 2020 à Anaheim, en Californie, qui aura lieu du 15 au 19 janvier. L’espace est situé au 3e étage, salle de bal A.

Slash a travaillé en étroite collaboration avec les luthiers de Gibson dans la création de la collection, qui comprend quatre guitares électriques Les Paul Standard et deux guitares acoustiques J-45 Standard. Chaque collection Slash Les Paul Standard comprend un dessus en érable AAA, un corps en acajou massif et les touches personnelles de Slash telles qu’un profil de manche en forme de C, des micros Gibson «SlashBucker», des nominations matérielles aux couleurs coordonnées, une électronique câblée à la main avec des condensateurs à goutte orange et un étui rigide marron de style vintage.

Comme caractéristiques exclusives de la collection, le dessin de signature «Scully» de Slash figure à l’arrière de la poupée, ainsi que la signature du guitariste sur le couvercle de la tige de truss, une couverture de tige de truss vierge dans le boîtier, les nouvelles cordes Ernie Ball de Slash et quatre Slash Jim Choix de Dunlop Tortex. La collection Slash Les Paul Standard est disponible en novembre Burst, Appetite Burst, Vermillion Burst et Anaconda Burst.

Chaque Gibson J-45 Standard de la nouvelle gamme présente un mélange de caractéristiques traditionnelles et de fonctionnalités modernes. Ils comprennent un profil de manche en C arrondi Slash personnalisé, un rayon de touche 16 pouces plus gros et plus moderne et un micro LR Baggs VTC polyvalent pour un son acoustique naturel.

«Développer ma nouvelle collection avec la nouvelle équipe de Gibson a été vraiment excitant», explique Slash. «La qualité et l’attention aux détails sont de niveau supérieur, et ces guitares reflètent vraiment ce que je joue en direct et en studio. Je pense que les guitaristes seront inspirés par ce que nous avons mis en place. “

Et d’ajouter Cesar Gueikian, officier marchand en chef de Gibson: «Travailler avec Slash est un honneur et développer sa nouvelle collection Gibson a été un voyage incroyable; Slash est un perfectionniste et un nerd de guitare comme moi, et la nouvelle collection Slash est un véritable reflet de lui. “Slash sera de retour sur la route avec la collection bientôt, alors que la tournée Guns N ‘Roses’ Not In This Lifetime reprendra.

